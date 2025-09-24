Connect with us

Kerala

കെ ജെ ഷൈനിനെതിരായ അപവാദ പ്രചാരണം: കെ എം ഷാജഹാനെ ചോദ്യം ചെയ്തു; മെമ്മറി കാര്‍ഡ് പിടിച്ചെടുത്തു

ആലുവയിലെ സൈബര്‍ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യല്‍.

Published

Sep 24, 2025 7:44 pm |

Last Updated

Sep 24, 2025 7:44 pm

കൊച്ചി | സി പി എം നേതാവ് കെ ജെ ഷൈനിനെതിരായ അപവാദ പ്രചാരണ കേസില്‍ യുട്യൂബര്‍ കെ എം ഷാജഹാനെ അന്വേഷക സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു. ആലുവയിലെ സൈബര്‍ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യല്‍.

അധിക്ഷേപകരമായ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ മെമ്മറി കാര്‍ഡ് അന്വേഷകസംഘം ഷാജഹാനില്‍ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാജഹാന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ഫോണ്‍ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

അതിനിടെ, അപവാദ പ്രചാരണം നടത്തിയ പറവൂരിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് മെറ്റ നീക്കം ചെയ്തു. അക്കൗണ്ട് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷകസംഘം നേരത്തെ മെറ്റയ്ക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

മഅ്ദനി പ്രതിയായ ബെംഗളൂരു സ്‌ഫോടനക്കേസ്; നാല് മാസത്തിനകം വിചാരണക്കോടതി വിധി പറയണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

Kerala

പത്തനംതിട്ട എം സി റോഡ് കുരമ്പാലയില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു; പരുക്കേറ്റ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന്‍ മരിച്ചു

Education

ജാമിഅതുല്‍ ഹിന്ദ് ഹാദി ബിരുദത്തിന് മൗലാനാ ആസാദ് നാഷണല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം

Kerala

കെ ജെ ഷൈനിനെതിരായ അപവാദ പ്രചാരണം: കെ എം ഷാജഹാനെ ചോദ്യം ചെയ്തു; മെമ്മറി കാര്‍ഡ് പിടിച്ചെടുത്തു

National

പഹല്‍ഗാം ആക്രമണം; ഭീകരരെ സഹായിച്ചയാള്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ബസില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിക്കു നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ്; ഡോ. സി ജി ജയചന്ദ്രന്‍ പുതിയ സൂപ്രണ്ട്