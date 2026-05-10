സി യു ഇ ടി. യു ജി പരീക്ഷ 11 മുതൽ; കർശന നിർദേശം
രാജ്യത്തെ വിവിധ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലേക്കുള്ള ബിരുദ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ സി യു ഇ ടി- യു ജി ഈ മാസം 11 മുതൽ 31 വരെ നടക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷക്കായി (സി ബി ടി) എത്തുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾ ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസി (എൻ ടി എ) പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങളും ഡ്രസ് കോഡും പാലിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ 306 നഗരങ്ങളിലും വിദേശത്തുള്ള 15 നഗരങ്ങളിലും രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലായാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷ നടക്കുക.
അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രമേ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. പരീക്ഷാ ഹാളിന്റെ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്പെങ്കിലും ഉദ്യോഗാർഥികൾ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തണമെന്ന് എൻ ടി എ അറിയിച്ചു.
ഡ്രസ്സ് കോഡ് നിർദേശം
- ലളിതമായ വസ്ത്രധാരണമാണ് എൻ ടി എ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- ഇളം നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും വലിയ ബട്ടണുകളുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ടുകൾ, ഫാഷൻ ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണം.
- ലളിതമായ ചെരുപ്പുകളോ ലോ- ഹീൽ പാദരക്ഷകളോ ധരിക്കാം.
- മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങളോ വസ്ത്രങ്ങളോ ധരിക്കുന്നവർ മുൻകൂട്ടി അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും പരിശോധനക്കായി നേരത്തേ എത്തുകയും വേണം.
പരീക്ഷാ ഹാളിനുള്ളിൽ അനുവദനീയമായ ഇനങ്ങൾ
- അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്
- സാധുവായ ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിയൽ തെളിവ്
- പാസ്സ്പോർട്ട് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ
- സുതാര്യമായ വെള്ളക്കുപ്പി
- 50 മില്ലി സാനിറ്റൈസർ കുപ്പി
- പ്രമേഹമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് മാത്രം പഴങ്ങളും മരുന്നുകളും
The Common University Entrance Test (CUET-UG) for central university admissions is scheduled to take place from May 11 to 31 across 306 Indian and 15 international cities. The National Testing Agency (NTA) has mandated a strict dress code, advising candidates to wear light clothes with small buttons and avoid full sleeves or jewelry. Candidates must carry their admit cards and arrive at least one hour before the gate closing time to complete necessary security checks.