Connect with us

Kerala

കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ; തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ഗണഗീതം പാടി ബിജെപിക്കാര്‍, പ്രതിഷേധം

ബിജെപി വര്‍ഗീയ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് സിപിഎം

Published

Dec 21, 2025 4:40 pm |

Last Updated

Dec 21, 2025 4:40 pm

തിരുവനന്തപുരം  | തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ ഗണഗീതം പാടി ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഹാളിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞയുടനെ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഗണഗീതം ആലപിച്ചത്.ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍, കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്‍, മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ആലാപനം

ഇതിന് പിന്നാലെ മറ്റ് പാര്‍ട്ടികളിലെ കൗണ്‍സലര്‍മാര്‍ പിന്നീട് ബിജെപിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തി. ബിജെപി വര്‍ഗീയ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് സിപിഎം കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ ആരോപിച്ചു.

തികച്ചും പ്രതിഷേധാര്‍ഹമായ കാര്യമാണ് കൗണ്‍സില്‍ ഹാളില്‍ നടന്നതെന്നും ബിജെപിയുടേത് വര്‍ഗീയത കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും സിപിഎം കൗണ്‍സിലര്‍ എസ് പി. ദീപക് ആരോപിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കൂടുതല്‍ നിയമ നടപടികളും 25 ലക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരവും വേണം; ആവശ്യം അംഗീകരിക്കും വരെ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് രാം നാരായണന്റെ കുടുംബം

Kerala

കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ; തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ഗണഗീതം പാടി ബിജെപിക്കാര്‍, പ്രതിഷേധം

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ ക്രിമിനല്‍ കേസില്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന നിയുക്ത കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തില്ല; കൂത്താട്ടുകുളത്ത് യുഡിഎഫ് കൗണ്‍സിലര്‍ക്ക് മര്‍ദ്ദനം

Kerala

ശബരിമല വിമാനത്താവള പദ്ധതി; ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

National

ട്രെയിന്‍ യാത്രാ നിരക്കുകള്‍ കൂട്ടി; വര്‍ധനവ് ഈ മാസം 26 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍

International

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ വീണ്ടും വെടിവെപ്പ്; 10 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

International

പ്രകോപന നടപടികള്‍ തുടര്‍ന്ന് അമേരിക്ക; വെനസ്വേലയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട എണ്ണക്കപ്പല്‍ പിടിച്ചെടുത്തു