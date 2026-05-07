Kerala
ആലിംഗനം ചെയ്യാന് ശ്രമിച്ച ചെറിയാന് ഫിലിപ്പിനെ തട്ടിമാറ്റി ബിന്ദു കൃഷ്ണ
എം എല് എമാരെ സ്വീകരിക്കാന് നില്ക്കുകയായിരുന്നു ചെറിയാന് ഫിലിപ്പ്.
തിരുവനന്തപുരം| കോണ്ഗ്രസ് എം എല് എ ബിന്ദു കൃഷ്ണയെ ആലിംഗനം ചെയ്യാന് ശ്രമിച്ച ചെറിയാന് ഫിലിപ്പിന്റെ കൈ തട്ടിമാറ്റി ബിന്ദു. കോണ്ഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം ചേരുന്നതിനിടെ ഇന്ദിരാഭവന് മുന്നിലാണ് സംഭവം. എം എല് എമാരെ സ്വീകരിക്കാന് നില്ക്കുകയായിരുന്നു ചെറിയാന് ഫിലിപ്പ്.
യോഗത്തില് പങ്കെടുക്കാന് എത്തിയ ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഷേക്ക് ഹാന്ഡ് നല്കാന് ശ്രമിച്ചപ്പോള് ചെറിയാന് ഫിലിപ്പ് ആലിംഗനം ചെയ്യാന് ശ്രമിച്ചു. ഇതോടെ ബിന്ദു കൃഷ്ണ ചെറിയാന് ഫിലിപ്പിനെ തള്ളിമാറ്റി കടന്നുപോകുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പാലോട് രവി അടക്കമുള്ള മറ്റ് നേതാക്കള്ക്ക് കൈ കൊടുത്താണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ കടന്നുപോയത്.
An unexpected incident occurred at Indira Bhavan when Congress MLA Bindu Krishna pushed away leader Cherian Philip as he allegedly attempted to hug her. The event took place in front of other leaders, including Palode Ravi, while the MLA was arriving for a Congress Parliamentary Party meeting. Bindu Krishna proceeded to enter the meeting after shaking hands with other senior leaders present at the venue.