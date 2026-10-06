Kerala
കോഴിക്കോട്ട് വൻ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം; മഴ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലും തീവ്രതയിലും പ്രകടമായ മാറ്റമെന്ന് പഠനം
ജില്ലയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള വാർഷിക മഴയുടെ അളവിൽ കാര്യമായ കുറവില്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പെയ്യുന്ന തീവ്രമഴയുടെ അളവ് ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുകയാണെന്ന് പഠനം
കോഴിക്കോട് | ആഗോള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം (Climate Change) കാരണം വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലും തീവ്രതയിലും പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി പുതിയ ശാസ്ത്രീയ പഠന റിപ്പോർട്ട്. ജേണൽ ഓഫ് എർത്ത് സിസ്റ്റം സയൻസിൽ അമ്പിളി ജി കമലമ്മ, ഫാത്തിമ ജംഷീന, യു സുരേന്ദ്രൻ, കെ നവീന, എ എസ് ശ്രുതി, മനോജ് പി സാമുവൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒമ്പത് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് 1986 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള 37 വർഷത്തെ പ്രതിദിന മഴയുടെ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്താണ് സംഘം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. ജില്ലയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള വാർഷിക മഴയുടെ അളവിൽ കാര്യമായ കുറവില്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പെയ്യുന്ന തീവ്രമഴയുടെ (Extreme Rainfall) അളവ് ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുകയാണെന്ന് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
മഴക്കാലത്തിന്റെ സമയക്രമത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മാസങ്ങളിൽ മഴയുടെ തീവ്രത കുറയുകയും ആഗസ്റ്റ്, സെപ്തംബർ മാസങ്ങളിൽ മഴ ശക്തമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മഴയുടെ സമയം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്.
ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിദിനം 60 മില്ലീമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മണ്ണിടിച്ചിലിനും പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. 2021 മുതൽ 2050 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വാർഷിക മഴയുടെ ലഭ്യതയിൽ 30 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ പെയ്യുന്ന തീവ്രമഴയുടെ തോത് തുടർന്നും ശക്തമായിരിക്കുമെന്നാണ് പഠനത്തിലെ ഭാവി പ്രവചനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
Content Highlights:
A 37-year study on Kozhikode district reveals a significant shift in monsoon patterns due to climate change. Although total annual rainfall remains stable, short-duration extreme rainfall has intensified. The peak monsoon activity has shifted from June-July to August-September, increasing landslide risks in hilly areas.