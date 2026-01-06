Kerala
മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കും; അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ കോണ്ഗ്രസ് ഛിന്നഭിന്നമാകും: എ കെ ബാലന്
പിണറായി വിജയനാകും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നല്കുക
പാലക്കാട് | വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് മത്സരിക്കുമെന്ന് മുതിര്ന്ന സിപിഎം നേതാവ് എ കെ ബാലന്. പിണറായി മത്സരിക്കുന്നത് സിപിഎമ്മിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും രണ്ട് ടേം വ്യവസ്ഥ അനിവാര്യ ഘട്ടങ്ങളില് മാറ്റുമെന്നും ബാലന് പറഞ്ഞു.
പിണറായി വിജയനാകും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നല്കുക. രണ്ടാം പിണറായി സര്ക്കാര് അത്ഭുതങ്ങള് കാണിച്ച സര്ക്കാരാണ്. അതിനാല് തന്നെ എല്ഡിഎഫ് മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും ബാലന് പറഞ്ഞു
അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ കോണ്ഗ്രസ് ഛിന്നഭിന്നമാകും. യുഡിഎഫിന്റെ 100ലധികം സീറ്റെന്ന മോഹം മലര്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നമാണെന്നും ബാലന് പരിഹസിച്ചു.
വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് ന്യൂനപക്ഷത്തെ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല. ലീഗിനെയാണ് വെളളാപ്പള്ളി വിമര്ശിക്കുന്നത്. അതില് എന്താണ് തെറ്റെന്നും ബാലന് ചോദിച്ചു. സിപിഐയും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമായുള്ള തര്ക്കം അവരുടെ കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് പ്രതികളായ സിപിഎം നേതാക്കള്ക്കെതിരെ ഉചിതമായ ഘട്ടത്തില് നടപടിയുണ്ടാകും. സ്വര്ണക്കൊള്ള വിഷയം എല്ഡിഎഫിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബാധിക്കില്ലെന്നും ബാലന് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇത്തവണ മത്സരിക്കില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ നിലപാട് അറിയിച്ചതാണെന്നും ബാലന് പറഞ്ഞു