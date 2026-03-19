Kerala
നാമനിർദേശപത്രിക സമര്പ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്
തലശ്ശേരി രജിസ്ട്രാര് ഓഫീസിലാണ് പത്രികാ സമര്പ്പിച്ചത്
കണ്ണൂര്| നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ധര്മ്മടം മണ്ഡലത്തില് എല് ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി നാമനിര്ദേശപത്രിക സമര്പ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. തലശ്ശേരി രജിസ്ട്രാര് ഓഫീസിലാണ് പത്രികാ സമര്പ്പിച്ചത്. തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം തവണയാണ് പിണറായി വിജയന് ധര്മ്മടത്ത് മത്സരിക്കുന്നത്.
മണ്ഡലത്തില് എത്തിയ ദിവസം റോഡ് ഷോയും ഇന്നലെ മണ്ഡലം കണ്വെന്ഷനും മുഖ്യമന്ത്രി പൂര്ത്തീകരിച്ചിരുന്നു. പിണറായി വിജയന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള തുക പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവന് ഭാരവാഹികളായ ഡോ പുനലൂര് സോമരാജന്, കെ വരദരാജന് എന്നിവര് കൈമാറി. ഗാന്ധിഭവനിലെ അമ്മമാര് നല്കിയ തുകയാണിത്.
Kerala
വെഞ്ഞാറമൂടിൽ ടോറസ് ലോറി കാറിനും ബെെക്കിനും മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; ഒരു മരണം
Kerala
ഐഎച്ച്ആര്ഡി ഡയറക്ടര് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് അടിയന്തരമായി നീക്കണം; വിഎസിന്റെ മകനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പരാതി
Kerala
ഡോക്ടര് വന്ദനദാസ് വധക്കേസ്; ശിക്ഷാവിധി മാര്ച്ച് 21ന്
Kerala
ആറന്മുളയിൽ കുമ്മനം, കുണ്ടറയിൽ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ; ബിജെപി രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
Kerala
നാമനിർദേശപത്രിക സമര്പ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്
Kerala
പാളയത്തില് പട; കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം തകര്ന്നു: എം വി ഗോവിന്ദന്
Kerala