Kerala
ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ വിദ്യാര്ഥിനിയെ പൊള്ളലേല്പ്പിച്ചു; അധ്യാപികക്കെതിരെ കേസ്
്തിളച്ച വെള്ളം കയ്യിലൊഴിച്ചെന്നാണു പരാതിയില് പറയുന്നത്
മലപ്പുറം | ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ വിദ്യാര്ഥിനിയെ പൊളളലേല്പ്പിച്ചെന്ന പരാതിയില് അധ്യാപികക്കെതിരെ കേസ് എടുത്ത് പോലീസ്. എടയൂര് പൂക്കാട്ടിരി സ്വദേശിയായ 24 കാരിയെ പൊള്ളലേല്പ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് മാതാവാണ് വളാഞ്ചേരി പോലീസില് പരാതി നല്കിയത്. ഇരിമ്പിളിയം വലിയകുന്നില് ഭിന്നശേഷി വിദ്യാര്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ അധ്യാപികക്കെതിരെയാണ് പരാതി.
്തിളച്ച വെള്ളം കയ്യിലൊഴിച്ചെന്നാണു പരാതിയില് പറയുന്നത്. വിദ്യാര്ഥിനി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണു മാതാവിനോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. സംഭവം അന്വേഷിച്ചപ്പോള് സ്ഥാപനാധികൃതര് നിഷേധിച്ചുവെന്നും മാതാവ് പറഞ്ഞു. ഓട്ടോയില് പോയപ്പോള് പൊള്ളിയതാകാമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ ഭാഷ്യം.
Alappuzha