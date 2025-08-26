Connect with us

Kerala

ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പൊള്ളലേല്‍പ്പിച്ചു; അധ്യാപികക്കെതിരെ കേസ്

്തിളച്ച വെള്ളം കയ്യിലൊഴിച്ചെന്നാണു പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്

Published

Aug 26, 2025 10:24 pm |

Last Updated

Aug 26, 2025 10:24 pm

മലപ്പുറം |  ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പൊളളലേല്‍പ്പിച്ചെന്ന പരാതിയില്‍ അധ്യാപികക്കെതിരെ കേസ് എടുത്ത് പോലീസ്. എടയൂര്‍ പൂക്കാട്ടിരി സ്വദേശിയായ 24 കാരിയെ പൊള്ളലേല്‍പ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് മാതാവാണ് വളാഞ്ചേരി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. ഇരിമ്പിളിയം വലിയകുന്നില്‍ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ അധ്യാപികക്കെതിരെയാണ് പരാതി.

്തിളച്ച വെള്ളം കയ്യിലൊഴിച്ചെന്നാണു പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. വിദ്യാര്‍ഥിനി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണു മാതാവിനോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. സംഭവം അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ സ്ഥാപനാധികൃതര്‍ നിഷേധിച്ചുവെന്നും മാതാവ് പറഞ്ഞു. ഓട്ടോയില്‍ പോയപ്പോള്‍ പൊള്ളിയതാകാമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ ഭാഷ്യം.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി; ജഡ്ജി വി ഉദയകുമാറിന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kerala

ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പൊള്ളലേല്‍പ്പിച്ചു; അധ്യാപികക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

പിപി ദിവ്യക്കെതിരായ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന പരാതി; അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടിയതായി വിജിലന്‍സ്

Kerala

വടകരയില്‍ ബസും കണ്ടെയ്‌നര്‍ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; 16 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

മാഹിയില്‍ നിന്നും കടത്തിയ 39 ലിറ്റര്‍ മദ്യവുമായി ഒരാള്‍ പിടിയില്‍

Kerala

കേരളത്തില്‍ കൊടുക്കുന്ന അരി മുഴുവന്‍ മോദിയുടേത്; ഒരു മണി പോലും പിണറായിയുടേതില്ല: കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോര്‍ജ് കുര്യന്‍

Alappuzha

ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റില്‍ കഞ്ചാവ് കടത്താന്‍ ശ്രമം; രണ്ടുപേര്‍ പിടിയില്‍