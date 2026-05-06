Kerala
വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനിടെ ആടിന്റെ തലയറുത്ത് പ്രദര്ശിപ്പിച്ച സംഭവം; ലീഗ് പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ കേസ്
മൃഗങ്ങളോടു ഉള ക്രൂരത നിയമത്തിലും സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചതിന് ഐ ടി ആക്റ്റ് പ്രകാരവുമാണ് കേസ്
മലപ്പുറം | തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയാഹ്ലാദത്തിനിടെ ആടിന്റെ തലയറുത്ത് പ്രദര്ശിപ്പിച്ച മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ തിരുര് പോലീസ് കേസെടുത്തു. യൂത്ത് ലീഗ് പെരുനല്ലൂര് വാര്ഡ് സെക്രട്ടറിയും തൃപ്രങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹിയുമായ കുരിക്കള് പടി മച്ചിങ്ങല് റാഫി, ലീഗ് പ്രവര്ത്തകന് പെരുന്തല്ലൂര് വാല്പറമ്പില് ഷുഹൈബ് എന്നിവര്ക്കെതിരെയാണ് ് കേസെടുത്തത്.
ആടിന്റെ തലയറുത്ത് പരസ്യമായി പ്രദര്ശിപ്പിച്ചതിന് മൃഗങ്ങളോടു ഉള ക്രൂരത നിയമത്തിലും സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചതിന് ഐ ടി ആക്റ്റ് പ്രകാരവുമാണ് കേസ് എടുത്തത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപന ദിവസത്തിലാണ് സംഭവം.
Latest
Kerala
ജീവിത പങ്കാളിയെ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിക്ക് 25 വര്ഷം കഠിന തടവും 3.55 ലക്ഷം പിഴയും
Career Notification
സിപെറ്റ് ഡിപ്ലോമ പഠിക്കാൻ അവസരം
Education Notification
ഒ എൻ ജി സി 2,000 സ്കോളർഷിപ്പ്
Kerala
വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനിടെ ആടിന്റെ തലയറുത്ത് പ്രദര്ശിപ്പിച്ച സംഭവം; ലീഗ് പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ കേസ്
Kerala
കീക്കൊഴൂര് രഞ്ജിത കൊലക്കേസ്: പ്രതി അതുല് സത്യന് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ
National
ചെന്നൈയില് പത്ത് വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: ടി വി കെ പ്രവർത്തകന് അറസ്റ്റിൽ
Kerala