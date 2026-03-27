മധ്യപ്രദേശിൽ ബസും ട്രക്കും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് 10 പേർ മരിച്ചു; നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്

മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മോ​ഹ​ൻ യാ​ദ​വ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഒ​രു പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബ​സാ​ണ്  അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

Mar 27, 2026 12:15 pm

Mar 27, 2026 12:17 pm

ചിന്ദ്വാഡ|  മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാഡയില്‍ ബസ്സും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച്  10 പേര്‍ മരിച്ചു. അപകടത്തില്‍ 40 ഓളം പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. മരിച്ചവരിൽ ആറു പുരുഷന്മാരും മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഒരു കുട്ടിയും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.  അപകടസമയത്ത് ബസിൽ 40-ലധികം യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കോട്വാലി സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ ആശിഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

പരുക്കേറ്റവരെ ആംബുലൻസുകളിലും മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലുമായി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കും സമീപത്തെ മെഡിക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും മാറ്റി.

മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മോ​ഹ​ൻ യാ​ദ​വ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഒ​രു പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബ​സാ​ണ്  അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 25 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള നാഗ്പൂർ റോഡിലെ സിമാരിയയ്ക്ക് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് അജയ് പാണ്ഡെ വാർത്താ പിടിഐ ഏജൻസിയോട് അറിയിച്ചു.

മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മോ​ഹ​ൻ യാ​ദ​വ് മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നാ​ല് ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം ധ​ന​സ​ഹാ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പരുക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും പരു​ക്കേ​റ്റ​വ​രു​ടെ ചി​കി​ത്സാ ചി​ല​വ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​യ്ക്കാ​യി ജ​ബ​ൽ​പൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സം​ഘ​ത്തെ അ​യ​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഛിന്ദ്‌​വാ​ര ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പോ​ലീ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ 105 പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ലും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്.

