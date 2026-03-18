ഇറാന്റെ 130 മിസൈലുകളും 234 ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധിച്ചതായി ബഹ്റൈന്‍

സാധാരണക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളെയും ലക്ഷ്യമാക്കി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമത്തിന്റെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചാര്‍ട്ടറിന്റെയും നഗ്‌നമായ ലംഘനമാണെന്നും ബഹ്റൈന്‍ പ്രതിരോധ സേനയുടെ ജനറല്‍ കമാന്‍ഡ് പറഞ്ഞു

Mar 18, 2026

Mar 18, 2026

മനാമ | ബഹ്റൈനില്‍ ഇറാന്‍ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട 130 മിസൈലുകളും 234 ഡ്രോണുകളും വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ തടഞ്ഞു നശിപ്പിച്ചതായി ബഹ്റൈന്‍ പ്രതിരോധ സേനയുടെ ജനറല്‍ കമാന്‍ഡിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ബഹ്റൈന്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു

സാധാരണക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളെയും ലക്ഷ്യമാക്കി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമത്തിന്റെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചാര്‍ട്ടറിന്റെയും നഗ്‌നമായ ലംഘനമാണെന്നും ബഹ്റൈന്‍ പ്രതിരോധ സേനയുടെ ജനറല്‍ കമാന്‍ഡ് പറഞ്ഞു

 

Latest

Eduline

ബിരുദാനന്തര ബിരുദക്കാർക്ക് യു കെയിൽ സ്കോളർഷിപ്പ്

Ongoing News

വിമത നീക്കം; അമ്പലപ്പുഴയില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു

Eduline

നിംഹാൻസിൽ പഠിക്കാം

Kerala

പെരുമ്പാവൂരിലെ ട്വന്റി20 സ്ഥാനാർത്ഥി ലക്ഷ്മിപ്രിയയ്ക്ക് വോട്ടില്ല

Kerala

സീറ്റിനായി ഒരിക്കലും താന്‍ ഭിക്ഷാടനം നടത്തിയിട്ടില്ല; കെ സുധാകരനെതിരെ മുല്ലപ്പള്ളി

Kerala

അമ്പലപ്പുഴയിലെ യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​നു ഭൂ​ട്ടോ​യ്ക്ക് സ​സ്‌​പെ​ന്‍​ഷ​ന്‍

Ongoing News

അറബ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരായ ഇറാന്റെ തുടര്‍ച്ചയായ ആക്രമണം; അപലപിച്ച് അറബ് പാര്‍ലമെന്റ് സ്പീക്കര്‍