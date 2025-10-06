Connect with us

National

ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേരെ ഷൂ ഏറിയാനുള്ള ശ്രമം; അഭിഭാഷകനെ പോലീസിന് കൈമാറി

രാകേഷ് കിഷോര്‍ (71) എന്ന അഭിഭാഷകനാണ് അതിക്രമ ശ്രമം നടത്തിയത്.

Published

Oct 06, 2025 1:53 pm |

Last Updated

Oct 06, 2025 1:53 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി|ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആര്‍ ഗവായ്ക്ക്നേരെ കോടതി മുറിക്കുള്ളില്‍ ഷൂ ഏറിയാനുള്ള ശ്രമം. രാവിലെ കേസ് പരാമര്‍ശിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അതിക്രമ ശ്രമം നടന്നത്. സനാതന ധര്‍മ്മത്തിനെതിരായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ച് ഒരു അഭിഭാഷകന്‍ എത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഷൂ എറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ ഇടപെടുകയും അഭിഭാഷകനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. രാകേഷ് കിഷോര്‍ (71) എന്ന അഭിഭാഷകനാണ് അതിക്രമ ശ്രമം നടത്തിയത്. ഇയാളെ പോലീസിന് കൈമാറി.

തന്റെ പ്രതിഷേധം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനുനേരെ മാത്രമാണ്. ബെഞ്ചിലെ മറ്റൊരു അംഗമായ ജസ്റ്റിസ് വിനോദ് ചന്ദ്രനോട് ക്ഷമ പറയുന്നുവെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ രാകേഷ് കിഷോര്‍ പ്രതികരിച്ചു. കോടതിയില്‍ അറങ്ങേറിയ നാടകീയ സംഭവങ്ങളില്‍ കുറച്ചുനേരം പരിഭ്രാന്തി നിലനിന്നു. പിന്നീട് കോടതി നടപടികള്‍ തുടര്‍ന്നു. നേരത്തെ ഒരു കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങളാണ് ഷൂ എറിയാന്‍ ശ്രമിച്ച അഭിഭാഷകനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.

ബജാറാവുവിലെ ഏഴടി ഉയരമുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ വിഗ്രഹം പുനസ്ഥാപിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു കേസ് കോടതിക്ക് മുമ്പില്‍ എത്തിയിരുന്നു. അപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് പറയു എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആര്‍ ഗവായ് പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഈ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ അന്ന് ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ചര്‍ച്ചയില്‍ തോറ്റതില്‍ നടുത്തളത്തില്‍ എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷ സമീപനമെന്ന് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം; കോണ്‍ഗ്രസ് വേദിയില്‍ സര്‍ക്കാറിനെ വിമര്‍ശിച്ച് ജി സുധാകരന്‍

Kerala

കോടതിയെ രാഷ്ട്രീയതര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കുള്ള വേദിയാക്കരുത്; മാത്യു കുഴല്‍നാടന് സുപ്രിംകോടതിയുടെ താക്കീത്

Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ വയോധികന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

National

ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേരെ ഷൂ ഏറിയാനുള്ള ശ്രമം; അഭിഭാഷകനെ പോലീസിന് കൈമാറി

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; മലപ്പുറത്തെ ആറു വയസുകാരിക്ക് രോഗബാധ

Uae

എൻജിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻസിക്ക് ദുബൈയിൽ പുതിയ നിയമങ്ങൾ