Connect with us

International

വെനസ്വേലയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണം; പിന്നില്‍ അമേരിക്കയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

വൈറ്റ് ഹൗസോ പെന്റഗണോ ആക്രമണത്തേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

Published

Jan 03, 2026 2:25 pm |

Last Updated

Jan 03, 2026 2:25 pm

കാരക്കാസ്| വെനസ്വേലയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ക്കുനേരെ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. വെനസ്വേലയിലെ നാല് വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ അമേരിക്ക ആക്രമിച്ചതായാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വെനസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മദൂറോയെ രാജ്യം വിടാന്‍ അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

വെനസ്വേലയുടെ തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസിന് കിഴക്കന്‍ മേഖലയിലെ ഹിഗരറ്റ് വിമാനത്താവളം അടക്കം നാലോളം വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങളും ഇതിനോടകം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും വൈദ്യുതി ബന്ധം നഷ്ടമായി.ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് തങ്ങളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍ സാക്ഷിയായെന്നാണ് സിഎന്‍എന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. പുലര്‍ച്ചെ 1.50ഓടെയാണ് ആദ്യത്തെ പൊട്ടിത്തെറി ശബ്ദം കേട്ടത്. തങ്ങള്‍ താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയുടെ ജനലുകള്‍ അടക്കം പൊട്ടിത്തെറിക്ക് പിന്നാലെ നടുങ്ങിയെന്ന് സിഎന്‍എന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ഓസ്മാരി ഹെര്‍ണാണ്ടസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ലാ ഗുയ്രായിലും ആക്രമണമുണ്ടായതായി വെനസ്വേലയിലെ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. വെനസ്വേലയ്ക്ക് നേരെ ശക്തമായ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് തുടര്‍ച്ചയായി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ വൈറ്റ് ഹൗസോ പെന്റഗണോ ആക്രമണത്തേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തീവ്രമായി സംസാരിക്കുന്നവന്‍ തീവ്രവാദി, മത തീവ്രവാദിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല;മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെതിരായ വിദ്വേഷ പരാമര്‍ശത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി വെള്ളാപ്പള്ളി

Kerala

സ്ഥിരമായി അന്തിയുറങ്ങുന്ന കടത്തിണ്ണയില്‍ മറ്റൊരാളെ കണ്ടത് പ്രകോപനമായി; മാഹിയില്‍ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് നിസാര കാര്യത്തിനെന്ന് പോലീസ്

Kerala

നിലപാടിന് മാറ്റമില്ല; തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് വി എം സുധീരന്‍

International

വെനസ്വേലയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണം; പിന്നില്‍ അമേരിക്കയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: സോണിയാ ഗാന്ധിയെ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യണം; മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

Uae

ജനുവരി ആറ് മുതൽ ബേങ്ക് ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾക്ക് ഒ ടി പി വരില്ല

Uae

സ്വദേശിവത്കരണം;ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാത്ത കമ്പനികൾക്കെതിരെ നടപടി തുടങ്ങി