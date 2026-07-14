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ആന്ത്രോപിക് Claude AI നിരക്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു; സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വിവരങ്ങൾ അറിയാം
ആഗോളതലത്തിൽ ക്ലോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ 5.8 ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ്, ഇത് അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിപണിയായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുന്നു.
ന്യൂഡൽഹി | ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (Artificial Intelligence) മേഖലയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ ആന്ത്രോപിക് (Anthropic), തങ്ങളുടെ ക്ലോഡ് എഐ (Claude AI) സേവനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്ത് കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയായ ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായി സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ഈ നടപടി. ക്ലോഡ് വെബ്സൈറ്റിലും മൊബൈൽ ആപ്പുകളിലും പുതിയ നിരക്കുകൾ നിലവിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ ക്ലോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ 5.8 ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ്, ഇത് അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിപണിയായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുന്നു.
ക്ലോഡ് പ്രോ (Claude Pro) പ്ലാൻ വാർഷികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് മാസത്തിൽ 2,000 രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്. അമേരിക്കയിൽ ഇത് 17 ഡോളറാണ്. ക്ലോഡ് മാക്സ് (Claude Max) പ്ലാൻ ഇന്ത്യയിൽ മാസത്തിൽ 11,999 രൂപ മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ ഇതിന്റെ നിരക്ക് 100 ഡോളറാണ്. ടീം (Team) പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സീറ്റിന് മാസത്തിൽ 2,399 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ, ഗൂഗിൾ (Google), ആപ്പിൾ (Apple) ആപ്പ് സ്റ്റോർ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പണമടയ്ക്കാം. എന്നാൽ, യു പി ഐ (UPI) സംവിധാനം വഴി ഇതുവരെ പേയ്മെന്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
ഇന്ത്യയിൽ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ ആന്ത്രോപിക് ഓഫീസ് തുറന്നിരുന്നു. മുൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇന്ത്യ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഇറീന ഘോഷിനെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നയിക്കാനായി കമ്പനി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇൻഫോസിസ് (Infosys), ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് (Tata Consultancy Services) എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എന്റർപ്രൈസ് എഐ വിന്യാസം വ്യാപിപ്പിക്കാനും കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതോടൊപ്പം ക്ലോഡ് ഫേബിൾ 5 (Claude Fable 5) പ്രൊമോഷണൽ ഓഫർ ജൂലൈ 19 വരെ നീട്ടിയതായും കമ്പനി അറിയിച്ചു. നേരത്തെ ജൂലൈ 12 വരെയായിരുന്നു സൗജന്യ ആക്സസ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. പ്രൊമോഷൻ കാലയളവിൽ ക്ലോഡ് കോഡ് (Claude Code) പ്രതിവാര ഉപയോഗ പരിധിയിൽ 50 ശതമാനം വർധനവും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രോ, മാക്സ്, ടീം പ്ലാനുകൾ എടുക്കുന്നവർക്കും എന്റർപ്രൈസ് പ്ലാനുകളിലെ പ്രീമിയം സീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.
Content Highlights
Summary: Anthropic has introduced Indian rupee pricing for Claude AI subscriptions, including Pro, Max, and Team plans. The company is expanding its presence in India, its second-largest market. Additionally, the promotional offer for Claude Fable 5 has been extended until July 19, 2026.