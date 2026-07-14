Connect with us

Kerala

പെരുമ്പാവൂരിൽ ആശാ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് നേരെ പീഡനശ്രമം; വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

ജൂലൈ 10-നാണ് സംഭവം.

Published

Jul 14, 2026 11:08 am |

Last Updated

Jul 14, 2026 11:08 am

കൊച്ചി| പെരുമ്പാവൂരിൽ ആശാ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് നേരെ പീഡനശ്രമം. മോഷണത്തിനായി വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ പ്രതി യുവതിയെ ലൈംഗികമായി ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ പെരുമ്പാവൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ലൈംഗികാതിക്രമശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ജൂലൈ 10-നാണ് സംഭവം. ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ ആശാ പ്രവർത്തക, വീടിന്റെ വാതിൽ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് വീടിനുള്ളിൽ പരിശോധിക്കാനായി കയറിയപ്പോഴാണ് നഗ്‌നനായി ഒളിച്ചിരുന്ന പ്രതി യുവതിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.

യുവതിയുടെ നിലവിളി കേട്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടിയതോടെ പ്രതി സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ പെരുമ്പാവൂർ പോലീസ് പ്രതിയെ പിന്നീട് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

Content Highlights:
An Asha worker in Perumbavoor was allegedly attacked by a thief who broke into her house. The culprit, who was hiding naked inside, attempted to sexually assault the woman. Following her screams, neighbors gathered and the suspect fled, but he was later arrested by Perumbavoor police.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പേജിനെച്ചൊല്ലി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷം; ഒരാള്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

വര്‍ക്കല ക്ലിഫില്‍ 19കാരനായ വിനോദസഞ്ചാരിക്ക് കുത്തേറ്റു; പ്രതികളെ പിടികൂടി ടൂറിസം പോലീസ്

Kerala

പയ്യന്നൂരില്‍ ഒന്നര വയസുകാരന്റെ മരണം; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് ബാലാവകാശകമ്മീഷൻ

Kerala

കണ്ഠരര് ബ്രഹ്മദത്തന്‍ ശബരിമല തന്ത്രിയാകും; ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് തീരുമാനം ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കും

Kerala

സുഹൃത്തുക്കളുടെ നഗ്‌നദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച കേസ്; തൊപ്പിക്കെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് സര്‍ക്കുലര്‍

Kerala

ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ സുഗതൻ ജയിലിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

Kerala

പെരുമ്പാവൂരിൽ ആശാ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് നേരെ പീഡനശ്രമം; വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ