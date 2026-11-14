Connect with us

Kerala

മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയതിന് അങ്കണവാടിയിൽ കുട്ടിക്ക് മർദനം; അധ്യാപികയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ

വൈകിട്ട് കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ കാലിൽ മർദനമേറ്റതിന്റെ പാടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് വീട്ടുകാർ വിവരം അന്വേഷിച്ചത്.

Published

Nov 14, 2026 4:12 pm |

Last Updated

Nov 14, 2026 4:12 pm

കോഴിക്കോട് | മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയതിന് അങ്കണവാടിയിലെ കുട്ടിയെ അധ്യാപിക മർദിച്ചതായി പരാതി. കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി പുതുക്കുടി അങ്കണവാടിയിലെ അധ്യാപിക രേഷ്മയ്ക്കെതിരെയാണ് കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പോലീസിലും ചൈൽഡ് ലൈനിലും പരാതി നൽകിയത്. പരാതിക്ക് പിന്നാലെ അധ്യാപികയെ അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.

വ്യാഴാഴ്ച അങ്കണവാടിയിൽ വെച്ച് കുട്ടി മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അധ്യാപിക മർദിച്ചതെന്നാണ് വീട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. വൈകിട്ട് കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ കാലിൽ മർദനമേറ്റതിന്റെ പാടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് വീട്ടുകാർ വിവരം അന്വേഷിച്ചത്. തുടർന്ന് കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് മർദനവിവരം അറിഞ്ഞതെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്.

പിന്നാലെ കുട്ടിയെ കൊയിലാണ്ടിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. സംഭവത്തിൽ ഐസിഡിഎസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസും കേസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.

Content Highlights: An Anganwadi teacher in Koyilandy, Kozhikode was suspended following allegations of beating a child for defecating. Relatives noticed assault marks on the child’s leg and filed complaints with the police and Childline. Both the police and ICDS have launched an investigation into the incident.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

എം ജി സർവകലാശാലയിലെ മാധ്യമ വിലക്ക് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധം; ഉത്തരവ് അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കണം - മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ

Ongoing News

കഥകളുടെ മരുപ്പച്ചയായി അൽ ഐൻ പുസ്തകോത്സവം; നവംബർ 17 മുതൽ വിപുലമായ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം

Kerala

മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയതിന് അങ്കണവാടിയിൽ കുട്ടിക്ക് മർദനം; അധ്യാപികയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ

Kerala

മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പുറത്തിറങ്ങി; കൊച്ചിയിൽ കപ്പലിൽനിന്നും പുറത്തുപോയ എഞ്ചിനീയറെ കാണാതായി

International

മലേഷ്യ മജ്‌ലിസുസ്സമാഇൽ ഡോ. അസ്ഹരി ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും

National

ഭാരത് ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി 113 വിദേശ പ്രതിനിധികൾക്ക് വിലക്ക്; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്

Kerala

മലപ്പുറത്ത് രണ്ട് സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഇരുപതോളം പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്‌