Connect with us

Kerala

എയിംസ് കേന്ദ നിയമം അനുസരിച്ച് മാത്രം; സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്‍പ്പര്യം: എം ടി രമേശ്

കേരളത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന എയിംസ് ആലപ്പുഴയില്‍ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കില്‍ തൃശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രമേശിന്റെ തിരുത്ത്

Published

Sep 27, 2025 7:11 pm |

Last Updated

Sep 27, 2025 7:11 pm

തിരുവനന്തപുരം |  കേന്ദ്ര നിയമം അനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും കേരളത്തില്‍ എയിംസ് അനുവദിക്കുകയെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ്. വിഷയത്തില്‍ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്‍പര്യങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളുമാണെന്നും എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു

കേരളത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന എയിംസ് ആലപ്പുഴയില്‍ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കില്‍ തൃശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രമേശിന്റെ തിരുത്ത്.

സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്‍പര്യങ്ങളും ആവശ്യവുമാണ്. ഓരോ നേതാക്കളും അവരവര്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും രമേശ് പറഞ്ഞു. കേരളത്തില്‍ എവിടെ എയിംസ് വന്നാലും ബിജെപിക്ക് സന്തോഷമാണ്. കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിക്കണം എന്നേയുള്ളൂവെന്നും രമേശ് വ്യക്തമാക്കി.സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങള്‍ ബിജെപി സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്നും രമേശ് വ്യക്തമാക്കി

എയിംസ് സംബന്ധിച്ച സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ ബിജെപിയില്‍ ഭിന്നത രൂക്ഷമാണ്. പാര്‍ട്ടിയുമായി ആലോചിക്കാതെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി പല പ്രസ്താവനകളും നടത്തുന്നതെന്ന വിമര്‍ശം പാര്‍ട്ടിയില്‍ പലരും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ആരോഗ്യ മേഖലയില്‍ പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്ക് 37 കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചു

Kerala

അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്‌ക്കജ്വരം സംശയിക്കുന്ന റാന്നി സ്വദേശിയുടെ ആരോഗ്യ നിലയില്‍ പുരോഗതി

Kerala

ഒരു കിലോയിലധികം കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

എയിംസ് കേന്ദ നിയമം അനുസരിച്ച് മാത്രം; സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്‍പ്പര്യം: എം ടി രമേശ്

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ പി എസ് സി പരീക്ഷക്കിടെ ഹൈടെക് കോപ്പിയടി; പിടിയിലായപ്പോള്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമം,പിറകെ ഓടി പിടികൂടി പോലീസ്

Kerala

ഓപ്പറേഷന്‍ നുംഖോര്‍: ദുല്‍ഖറിന്റെ ഒരു വാഹനം കൂടി പിടിച്ചെടുത്തു

Kerala

എന്‍ എസ് എസിന്റെ മാറ്റം പോസിറ്റീവായി കാണുന്നു; എല്‍ഡിഎഫ് മതങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കും: ബിനോയ് വിശ്വം