മുള്ളുവേലിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എറിഞ്ഞുകൊടുത്ത് അഫ്ഗാന്‍ സ്ത്രീകള്‍; കരളലിയിക്കും ഈ കാഴ്ചകള്‍

കാബൂള്‍ | അതിദയനീയമായ കാഴ്ചകളാണ് താലിബാന്‍ ഭരണം പിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രാണരക്ഷാര്‍ഥം പരക്കംപായുന്ന ജനതയുടെ കാഴ്ചകള്‍ ആരെയും കണ്ണീരണിയിക്കും. പിറന്ന മണ്ണില്‍ ജീവന്‍ അപകടത്തിലാകുമെന്ന് ഭയന്ന് രക്ഷയുടെ തുരുത്ത് തേടി, ഓടിത്തുടങ്ങിയ വിമാനത്തില്‍ വരെ അള്ളിപ്പിടിച്ച് അവസാന ശ്രമം നടത്തുന്ന അഫ്ഗാനികളുടെ കാഴ്ച ഞെട്ടലോടെയാണ് നാം കണ്ടത്. ഇപ്പോഴിതാ അതിലും കരളലിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവരുന്നു.

താലിബാനെ ഭയന്ന് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുള്ളുവേലിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കാഴ്ചയാണ് അവിടെ നിന്നും ഏറ്റവും പുതുതായി പുറത്തുവരുന്നത്. രക്ഷിക്കാന്‍ കേണപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകള്‍ മുള്ളുവേലിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ബ്രിട്ടീഷ്, യുഎസ് സൈനികരുടെ കൈയിലേക്കാണ് കുട്ടികളെ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനിടയില്‍ ചില കുട്ടികള്‍ മുള്ളുവേലികളില്‍ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Young Afghan girls BEGGING American soldiers at #Kabul airport to save them from what they know is coming at the hands of The Taliban 2.0 #Talibans #Taliban #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/pSNWUVBqyE

