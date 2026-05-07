ഇടുക്കി പൂപ്പാറയില്‍ പന്നിയാര്‍ പുഴ കയ്യേറിയവരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ നടപടി തുടങ്ങി

ശാന്തന്‍പാറ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ നിരോധനാജ്ഞ

May 07, 2026 8:10 am |

May 07, 2026 8:16 am

ഇടുക്കി | പുഴ കയ്യേറിയവര്‍ക്കെതിരെ ഭരണ മാറ്റത്തിന്റെ ഇടവേളയില്‍ ശക്തമായ പോലീസ് നടപടി. ഇടുക്കി പൂപ്പാറയില്‍ പന്നിയാര്‍ പുഴ കയ്യേറിയവരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നടപടി.

29 കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഒഴിപ്പിക്കുന്നത്. മൂന്നാര്‍ ഡിവൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അഞ്ഞൂറോളം പോലീസുകാര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി. ശാന്തന്‍പാറ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 29 വീടുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 89 കെട്ടിടങ്ങള്‍ പൊളിച്ച് നീക്കും. പ്രദേശത്ത് സംഘര്‍ഷ സാധ്യത നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

