Kerala
ഇടുക്കി പൂപ്പാറയില് പന്നിയാര് പുഴ കയ്യേറിയവരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി തുടങ്ങി
ശാന്തന്പാറ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയില് നിരോധനാജ്ഞ
ഇടുക്കി | പുഴ കയ്യേറിയവര്ക്കെതിരെ ഭരണ മാറ്റത്തിന്റെ ഇടവേളയില് ശക്തമായ പോലീസ് നടപടി. ഇടുക്കി പൂപ്പാറയില് പന്നിയാര് പുഴ കയ്യേറിയവരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നടപടി.
29 കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഒഴിപ്പിക്കുന്നത്. മൂന്നാര് ഡിവൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തില് അഞ്ഞൂറോളം പോലീസുകാര് സ്ഥലത്തെത്തി. ശാന്തന്പാറ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയില് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 29 വീടുകള് ഉള്പ്പെടെ 89 കെട്ടിടങ്ങള് പൊളിച്ച് നീക്കും. പ്രദേശത്ത് സംഘര്ഷ സാധ്യത നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.
Latest
Kerala
മുഖ്യമന്ത്രിപ്പോര്: എ ഐ സി സി നിരീക്ഷകര്ക്കുമുമ്പില് നിലപാട് പറയാന് മുസ്്ലിം ലീഗ് നേതാക്കള് തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു
Kerala
ഇടുക്കി പൂപ്പാറയില് പന്നിയാര് പുഴ കയ്യേറിയവരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി തുടങ്ങി
Kerala
വി ഡി സതീശന് ചേരിതിരിഞ്ഞു സ്വീകരണം; അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കി രാഹുല് ഗാന്ധി
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; നാല് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
From the print
എം എല് എമാരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാന് തീവ്രശ്രമങ്ങളുമായി വി ഡി സതീശന്
From the print
മുഖ്യമന്ത്രിയാര്? തലയെണ്ണും
National