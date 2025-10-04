Connect with us

Kerala

തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് മെട്രോ പില്ലറിലിടിച്ച് അപകടം; യുവാവും യുവതിയും മരിച്ചു

സൂരജ് കെ എസ്, ശ്വേത അശോക് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

Published

Oct 04, 2025 12:27 pm |

Last Updated

Oct 04, 2025 12:27 pm

കൊച്ചി|എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് മെട്രോ പില്ലറില്‍ ഇടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തില്‍ യുവാവും യുവതിയും മരിച്ചു. ആലപ്പുഴ മുട്ടാര്‍ പുത്തന്‍പറമ്പില്‍ സുരേഷിന്റെ മകന്‍ സൂരജ് കെ എസ്, തൃശൂര്‍ പഴുവില്‍ വെസ്റ്റ് വള്ളൂക്കാട്ടില്‍ അശോക് കുമാറിന്റെ മകള്‍ ശ്വേത അശോക് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. രാത്രി 12.45നാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ഫോറം മാളില്‍ നിന്ന് ശ്വേതയെ കാക്കനാടുള്ള താമസസ്ഥലത്ത് വിടാന്‍ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് ചമ്പക്കര മാര്‍ക്കറ്റിനടുത്തുള്ള 953-ാം നമ്പര്‍ മെട്രോ പില്ലറില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഇരുവരെയും വൈറ്റിലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

ഫ്ലൈ ദുബൈയിലും പവർ ബേങ്ക് നിരോധിച്ചു

Uae

ദുബൈ റൈഡിനായുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

Kerala

മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ അസം സ്വദേശിയായ എട്ടുവയസ്സുകാരനെ കാണാതായതായി പരാതി

National

സുബീന്‍ ഗാര്‍ഗിന് മാനേജറും ഓര്‍ഗനൈസറും ചേര്‍ന്ന് വിഷം നല്‍കി; നിര്‍ണായക മൊഴിയുമായി ശേഖര്‍ ജ്യോതി ഗോസ്വാമി

Kerala

പത്തനംതിട്ടയില്‍ പേ വിഷബാധയേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

Kerala

സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു; ഷാജന്‍ സ്‌കറിയയ്‌ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു പോലീസ്

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ വിവാദം; ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റും രാജി വയ്ക്കണമെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍