ഇടുക്കി കരിങ്കുന്നത്തിന് സമീപം ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞു; 12 പേര്ക്ക് പരുക്ക്
ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് വിവരം
ഇടുക്കി| ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കരിങ്കുന്നത്തിന് സമീപം ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞു അപകടം. അപകടത്തില് 12 പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. തൊടുപുഴ-പാല പാതയില്വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ശബരിമല ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവരികയായിരുന്നു തൃശൂര് സ്വദേശികള് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബസാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്.
റോഡിലെ വളവില് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പരുക്കേറ്റവരെ ഉടന് സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. വാഹനത്തില് ഇരുപതോളം പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. അപകടത്തെ തുടര്ന്ന് കുറച്ചുസമയം ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. ഫയര്ഫോഴ്സും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിച്ചു.
