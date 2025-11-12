Ongoing News
ചാലക്കുടിയില് 60കാരന് കൊല്ലപ്പെട്ടു; മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത് സുഹൃത്തിന്റെ വീടിനു മുമ്പില്
മേലൂര് കുന്നപ്പിള്ളി മംഗലത്ത് വീട്ടില് സുധാകരന് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
തൃശൂര് | ചാലക്കുടിയില് 60കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തി. മേലൂര് കുന്നപ്പിള്ളിയിലാണ് സംഭവം. മംഗലത്ത് വീട്ടില് സുധാകരന് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
സുധാകരന്റെ സുഹൃത്തായ പാണേലി വീട്ടില് രാജപ്പന്റെ വീടിനു മുന്നിലാണ് ചോര വാര്ന്ന് മരിച്ച നിലയില് സുധാകരനെ കണ്ടത്.
സുധാകരനും രാജപ്പനും മറ്റൊരു സുഹൃത്തായ ശോഭനനും ഒന്നിച്ച് മദ്യപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയില് രാജപ്പന് മദ്യലഹരിയില് ഉറങ്ങാനായി തന്റെ വീടിനകത്തേക്ക് പോയി. പുറത്തു പോയിരുന്ന രാജപ്പന്റെ മകന് തിരികെ വന്നപ്പോഴാണ് സുധാകരനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
മുംബൈയില് നിന്ന് വാരണാസിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിന് ബോംബ് ഭീഷണി
Kerala
എസ് ഐ ആര്: പകുതിയിലധികം വോട്ടര്മാരുടെ കൈയില് എന്യൂമെറേഷന് ഫോം എത്തിയതായി മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: അഴിമതി നിരോധന നിയമ വകുപ്പുകള് കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തി
Kerala
കുടുംബ കൗണ്സലിംഗ് നടത്തിവന്ന ദമ്പതിമാര് തമ്മില് തര്ക്കം; മര്ദിച്ചെന്ന ഭാര്യയുടെ പരാതിയില് ഭര്ത്താവിനെതിരെ കേസ്
Ongoing News
തടവില് കഴിയുന്ന മന്ത്രിമാരെ മാറ്റാനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ല്; ജെ പി സി രൂപവത്ക്കരിച്ചു
Kozhikode
ഭാവിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രതീക്ഷകളുടേത്: ഫ്യൂച്ചര് എജ്യുക്കേഷന് കോണ്ക്ലേവ്
Ongoing News