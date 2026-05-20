അകവും പുറവും ആകെ മാറി പുത്തൻ ടാറ്റ ടിയാഗോ; 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെ കിടിലൻ ഫീച്ചറുകൾ; വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ടാറ്റ
ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിലെ ജനപ്രിയ ഹാച്ച്ബാക്ക് മോഡലായ ടിയാഗോയുടെ പുത്തൻ പതിപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തി പ്രമുഖ നിർമാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്. വിപണിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് കാറിന്റെ പുതിയ വിവരങ്ങൾ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടത്. മെയ് 28ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വാഹനത്തിന്റെ വില പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇതേ ദിവസം തന്നെ ടിയാഗോയുടെ പുതുക്കിയ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പായ ടിയാഗോ ഇ വി മോഡലും വിപണിയിൽ എത്തും. നിലവിലെ മോഡലിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് പുത്തൻ ടിയാഗോ വരുന്നത്. ഇന്റീരിയറിലും എക്സ്റ്റീരിയറിലും സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണികളാണ് കമ്പനി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കാറിന്റെ മുൻഭാഗം ടാറ്റയുടെ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കായ അൾട്രോസിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ടിയാഗോയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഗാംഭീര്യമുള്ള ലുക്ക് നൽകുന്നു. കൂടുതൽ സ്ലീക്ക് ആയ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകളും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഡിആർഎല്ലുകളും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. മുൻ ബമ്പറിന് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ബമ്പറിന്റെ താഴത്തെ പകുതിയിലായാണ് ചെറിയ ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്പോർട്ടി ലുക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബ്ലാക്ക് റൂഫ്, ഷാർക്ക് ഫിൻ ആന്റിന, റൂഫിന് ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒ ആർ വി എം എന്നിവ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജ്യാമിതീയ പാറ്റേണിലുള്ള ഡ്യുവൽ ടോൺ അലോയ് വീലുകളാണ് മറ്റൊരു ആകർഷണം. അൾട്രോസിന്റെ കളർ പാലറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചുവപ്പ് നിറവും ഈ പുതിയ പതിപ്പിൽ ലഭ്യമാകും.
പിൻഭാഗത്തും വിപുലമായ ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾ കാണാം. ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള (Connected look) തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിസിക്കലായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന് പകരം ഹൊറിസോണ്ടൽ, വെർട്ടിക്കൽ സ്പോർട്ടി ഘടകങ്ങൾ ചേർത്താണ് പിൻഭാഗം കൂടുതൽ ആധുനികമാക്കിയത്. വാഹനത്തിന്റെ അളവുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. പുതിയ ടിയാഗോയും നാല് മീറ്ററിൽ താഴെ നീളവും 2400 എംഎം വീൽബേസും നിലനിർത്തും.
ഇന്റീരിയറിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ടിയാഗോയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ സംവിധാനം ഇതിൽ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒ ആർ വി എമ്മുകളിലും മുൻ ബമ്പറിലും നൽകിയിട്ടുള്ള ക്യാമറ യൂണിറ്റുകൾ ഇതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഉള്ളിൽ പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, വലിയ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സ്ക്രീൻ, പുത്തൻ ഇന്റീരിയർ തീം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. മുൻവശത്തെ സെന്റർ ആംറെസ്റ്റ്, റിയർ എ സി വെന്റുകൾ, വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാഡ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും ഇതിൽ ഉണ്ടായേക്കും.
മെക്കാനിക്കൽ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ല. നിലവിലുള്ള 1.2 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ തന്നെയാകും പുതിയ വാഹനത്തിലും ഉണ്ടാകുക. ഇത് മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് (AMT) ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും. ഫാക്ടറി ഫിറ്റഡ് ഐ സി എൻ ജി ഡ്യുവൽ സിലിണ്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള സി എൻ ജി വകഭേദവും ഇതോടൊപ്പം തുടരും. വിപണിയിൽ മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ്, ഹ്യുണ്ടായ് ഐ 10 നിയോസ് എന്നിവയോടായിരിക്കും ടാറ്റ ടിയാഗോ പ്രധാനമായും മത്സരിക്കുക.
Tata Motors has officially revealed the 2026 Tiago facelift ahead of its commercial launch and price announcement on May 28. The updated hatchback features an aggressive exterior design heavily inspired by the premium Altroz, alongside premium updates like full LED headlamps and dual-tone alloy wheels. For the first time in its segment, the Tiago will offer a comprehensive 360-degree camera setup and an upgraded tech-loaded cabin. It will carry forward its reliable 1.2-litre petrol and i-CNG dual-cylinder powertrain options and will launch alongside the refreshed Tiago EV.