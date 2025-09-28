Connect with us

Kerala

മലപ്പുറം കോഹിനൂരില്‍ വാഹനാപകടം; 12 വയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു

രാമനാട്ടുകര പെരുമുഖം സ്വദേശി ഇഹ്‌സാന്‍ ആണ് മരിച്ചത്. മൂന്നുപേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു.

Published

Sep 28, 2025 4:38 pm |

Last Updated

Sep 28, 2025 4:38 pm

മലപ്പുറം | കോഹിനൂരില്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ 12 വയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു. രാമനാട്ടുകര പെരുമുഖം സ്വദേശി ഇഹ്‌സാന്‍ ആണ് മരിച്ചത്.

മൂന്നുപേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു.

നിര്‍ത്തിയിട്ട ലോറിക്കു പിന്നില്‍ കാറിടിക്കുകയായിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ലൈംഗിക പീഡനം: സ്വാമി ചൈതന്യനന്ദ സരസ്വതിയെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു

Kerala

വ്യത്യസ്‍തവും വിപരീതവുമായ നിലപാടുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സർക്കാർ നിലപാട്: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

Kerala

മഞ്ചേശ്വരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോഴക്കേസ്; കെ സുരേന്ദ്രനെ പ്രതിപ്പട്ടികയില്‍ നിന്നൊഴിവാക്കിയതിനെതിരെ അപ്പീലുമായി സര്‍ക്കാര്‍

National

ഛത്തീസ്ഗഢിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; മൂന്ന് നക്സലുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

National

കരൂര്‍ ദുരന്തം: ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങി

International

ചൈനയിൽ മുൻ മന്ത്രിക്ക് കൈക്കൂലിക്കേസിൽ വധശിക്ഷ

National

കരൂർ ദുരന്തം: ഡിഎംകെ ഗൂഢാലോചന ആരോപിച്ച് ടി വി കെ; സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം