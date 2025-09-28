Kerala
മലപ്പുറം കോഹിനൂരില് വാഹനാപകടം; 12 വയസ്സുകാരന് മരിച്ചു
രാമനാട്ടുകര പെരുമുഖം സ്വദേശി ഇഹ്സാന് ആണ് മരിച്ചത്. മൂന്നുപേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു.
Latest
National
ലൈംഗിക പീഡനം: സ്വാമി ചൈതന്യനന്ദ സരസ്വതിയെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു
Kerala
വ്യത്യസ്തവും വിപരീതവുമായ നിലപാടുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സർക്കാർ നിലപാട്: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ
Kerala
മഞ്ചേശ്വരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോഴക്കേസ്; കെ സുരേന്ദ്രനെ പ്രതിപ്പട്ടികയില് നിന്നൊഴിവാക്കിയതിനെതിരെ അപ്പീലുമായി സര്ക്കാര്
National
ഛത്തീസ്ഗഢിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; മൂന്ന് നക്സലുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു
National
കരൂര് ദുരന്തം: ജുഡീഷ്യല് അന്വേഷണം തുടങ്ങി
International
ചൈനയിൽ മുൻ മന്ത്രിക്ക് കൈക്കൂലിക്കേസിൽ വധശിക്ഷ
National