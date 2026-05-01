Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ 12 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

പൂവച്ചല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് വാര്‍ഡുകളിലായിരുന്നു നായയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്

Published

May 01, 2026 2:24 pm |

Last Updated

May 01, 2026 2:24 pm

തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം പൂവച്ചലില്‍ തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ 12 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്. പൂവച്ചല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് വാര്‍ഡുകളിലായിരുന്നു നായയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ആക്രമണത്തില്‍ പലരുടെയും മുഖത്തും കൈകാലുകളിലും ആഴത്തില്‍ മുറിവേറ്റു. വളര്‍ത്തുനായകളെയും കോഴികളെയും നായ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. നായയെ പിന്നീട് നാട്ടുകാര്‍ തല്ലിക്കൊന്നു.

 

