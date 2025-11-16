Connect with us

Kerala

കണ്ണൂര്‍ വെള്ളോറയില്‍ യുവാവ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചു; സുഹൃത്ത് കസ്റ്റഡിയില്‍

എടക്കോം സ്വദേശി സിജോയാണ് മരിച്ചത്. നായാട്ടിനിടെ അബദ്ധത്തില്‍ വെടിയേല്‍ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

Published

Nov 16, 2025 9:28 am |

Last Updated

Nov 16, 2025 9:28 am

കണ്ണൂര്‍ | പെരിങ്ങോം വെള്ളോറയില്‍ യുവാവ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. എടക്കോം സ്വദേശി സിജോയാണ് മരിച്ചത്.

ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. നായാട്ടിനിടെ അബദ്ധത്തില്‍ വെടിയേല്‍ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

സിജോക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

