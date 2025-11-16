Kerala
കണ്ണൂര് വെള്ളോറയില് യുവാവ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചു; സുഹൃത്ത് കസ്റ്റഡിയില്
എടക്കോം സ്വദേശി സിജോയാണ് മരിച്ചത്. നായാട്ടിനിടെ അബദ്ധത്തില് വെടിയേല്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.
Latest
International
കോംഗോ സംഘര്ഷം: ദോഹ സമാധാന കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സഊദി
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: സന്നിധാനത്തെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നാളെ
Kerala
ബി ജെ പി പ്രവര്ത്തകന്റെ ആത്മഹത്യ: ബന്ധുവിന്റെ മൊഴിയെടുത്ത് പോലീസ്; കേസെടുത്തു
Ongoing News
സഊദി അറേബ്യയില് 'വിസ ബൈ പ്രൊഫൈല്' പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി
Saudi Arabia
ശാസ്ത്ര വിസ്മയങ്ങള് തീര്ത്ത് രിസാല സ്റ്റഡി സര്ക്കിള് 'നോട്ടെക് 3.0' സമാപിച്ചു
Kerala
തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളൂര് വാര്ഡില് സി പി എമ്മിന് വിമതന്; മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് എല് സി അംഗം കെ ശ്രീകണ്ഠന്
Kerala