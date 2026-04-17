Kerala
ഇടുക്കിയില് യുവാവിനെ ബന്ധു കുത്തിക്കൊന്നു
കൊലപാതക ശേഷം ഒളിവില് പോയ അനൂപിനെ ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ നാലോടെ കഞ്ഞിക്കുഴി പോലീസ് പിടികൂടി
തൊടുപുഴ | ഇടുക്കി ആല്പ്പാറയില് യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു. രാജന് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്തിനായിരുന്നു സംഭവം.
ബന്ധുവായ അനൂപാണ് രാജനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൊലപാതക ശേഷം ഒളിവില് പോയ അനൂപിനെ ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ നാലോടെ കഞ്ഞിക്കുഴി പോലീസ് പിടികൂടി. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കുതര്ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തില് എത്തിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. രാജന്റെ മൃതദേഹം ഇടുക്കി മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
Kerala
ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം; സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടന ബെഞ്ച് ഇന്ന് വാദം കേള്ക്കും
Kerala
വിഴിഞ്ഞത്തെ മാരിടൈം ഹബ്ബാക്കി മാറ്റും; കേന്ദ്ര ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയത്തിന് ചുമതല
Kerala
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം; രമേശ് ചെന്നിത്തല ഡല്ഹിയില് ഇന്ന് ഹൈക്കമാന്ഡിനെ കാണും
National
രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്; പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിക്കും
