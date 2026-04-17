Kerala
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം; രമേശ് ചെന്നിത്തല ഡല്ഹിയില് ഇന്ന് ഹൈക്കമാന്ഡിനെ കാണും
കെ സി വേണുഗോപാലിനെ പിന്തുണച്ചു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടതോടെയാണ കോണ്ഗ്രസില് മുഖ്യമന്ത്രി ചര്ച്ച വീണ്ടും കൊഴുത്തത്
തിരുവനന്തപുരം | മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലി കോണ്ഗ്രസില് തര്ക്കങ്ങള് തുടരവെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്ന് ഹൈക്കമാന്ഡ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സംഘടനാ കാര്യങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യാനാണ് ഹൈക്കമാന്ഡിനെ കാണുന്നതെന്നാണ് വിശദീകരണമെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം തന്നെയാണ് പ്രധാന വിഷയമെന്നാണ് സൂചന. സോണിയാ ഗാന്ധിയെ കാണാനും ചെന്നിത്തല അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്
അതേ സമയം കെസി വേണുഗോപാലും നിലവില് ഡല്ഹിയിലുണ്ട്.ഡല്ഹിയില് പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന ഖാര്ഗെയും രാഹുല്ഗാന്ധിയെയും രമേശ് ചെന്നിത്തല കാണും.
മുന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരന് എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലിനെ പിന്തുണച്ചു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടതോടെയാണ കോണ്ഗ്രസില് മുഖ്യമന്ത്രി ചര്ച്ച വീണ്ടും കൊഴുത്തത്. നാളെയുടെ ഭരണത്തിന് ദിശാബോധം നല്കാന് കഴിയുന്ന നേതാവായി കെസി വേണുഗോപാല് ഉയരട്ടെ എന്ന് കുറിപ്പില് കെ സുധാകരന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. റോജി എം ജോണ്, രമ്യ ഹരിദാസ് അലോഷ്യസ് സേവ്യര്, പഴകുളം മധു, ഉള്പ്പടെ വേണുഗോപാലിന് പിന്തുണയുമായെത്തി.
കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തില് നിര്ണായക ചുമതലകള് വഹിക്കുമ്പോഴും കെസിയുടെ സാന്നിധ്യം എത്ര നിര്ണായകമാണ് എന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വീണ്ടും തെളിയിച്ചെന്നും സുധാകരന് വ്യക്തമാക്കി. പ്രവര്ത്തകരോട് കാണിക്കുന്ന വിനയവും എല്ലാവര്ക്കും ഒപ്പം അവരുടെ സഹയാത്രികനായി നില്ക്കാന് കഴിയുന്നതും കെസിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നുവെന്നും സുധാരന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇതിനു പിന്നാലെ വിഡി സതീശന് അനുകൂലികളും രമേശ് ചെന്നിത്തല അനുകൂലികളും വിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങളുമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് രംഗത്തുവന്നു. കോണ്ഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തില് പ്രവര്ത്തിച്ച് കരുത്തു തെളിയിച്ച കെ സി വേണുഗോപാല് തുടര്ന്നും, രാജ്യത്ത് ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാന് ഡല്ഹിയില് തുടരട്ടെ എന്നാണ് വിഡി സതീശന് അനുകൂലികള് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.ഞ
അതേ സമയം ാണ്ഗ്രസിലെ പക്ഷം തിരിഞ്ഞുള്ള ചര്ച്ചകളില് ബഹുഭൂരിപക്ഷം എംപിമാരും ഹൈക്കമാന്ഡിനെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചതായാണ് സൂചന.