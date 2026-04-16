ലബനാനില്‍ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് വെടിനിര്‍ത്തല്‍; വെളിപ്പെടുത്തി ട്രംപ്

അന്താരാഷ്ട്ര സമയം ഇന്ന് രാത്രി ഒമ്പത് (ഇന്ത്യന്‍ സമയം നാളെ പുലര്‍ച്ചെ 2.30) മുതല്‍ കരാര്‍ പ്രാബല്യത്തിലാവും.

Published

Apr 16, 2026 11:30 pm |

Last Updated

Apr 16, 2026 11:43 pm

വാഷിങ്ടണ്‍ | ലബനാനില്‍ 10 ദിവസത്തെ വെടിനിര്‍ത്തലിന് ഇസ്‌റാഈല്‍-ലബനാന്‍ ധാരണയായതായി യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. അന്താരാഷ്ട്ര സമയം ഇന്ന് രാത്രി ഒമ്പത് (ഇന്ത്യന്‍ സമയം നാളെ പുലര്‍ച്ചെ 2.30) മുതല്‍ കരാര്‍ പ്രാബല്യത്തിലാവും. ഇസ്‌റാഈല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു, ലബനീസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ഔന്‍ എന്നിവരുമായി സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര സമയം ഇന്ന് രാത്രി ഒമ്പത് (ഇന്ത്യന്‍ സമയം നാളെ പുലര്‍ച്ചെ 2.30) മുതല്‍ കരാര്‍ പ്രാബല്യത്തിലാവും.

ലബനാനില്‍ ഇന്ന് ഇസ്‌റാഈല്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ നാല് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആറ് പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. അടിയന്തര ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്.

അതിനിടെ, ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ധാരണ ഇറാന്‍ ലംഘിച്ചാല്‍ യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കാന്‍ യു എസ് സേന സന്നദ്ധമാവുമെന്ന് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സത് ഭീഷണി മുഴക്കി. തെഹ്‌റാനും വാഷിങ്ടണും തമ്മില്‍ രണ്ടാഘട്ട സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കുള്ള സാധ്യത പാക് സൈനിക മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘം ഇറാന്‍ അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ചതിനിടെയാണിത്.

അതേസമയം, യു എസ് കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതു വരെ ഇറാനെതിരായ യുദ്ധം നിര്‍ത്തിവെക്കണമെന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രമേയം സെനറ്റ് വോട്ടിലൂടെ തള്ളി.

Related Topics:
International

ലോകം ചുരുക്കം ചില സ്വേച്ഛാധിപതികള്‍ കാരണം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു; ട്രംപിനെതിരെ പരോക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി മാര്‍പാപ്പ

International

Kerala

തൃശൂര്‍ വടക്കാഞ്ചേരിയില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാറിടിച്ച് കാല്‍നടയാത്രക്കാരി മരിച്ചു

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം റെക്കോര്‍ഡില്‍

Kerala

'കെ സിയെ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് നഷ്ടമാവില്ല, ഇതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങള്‍ കേരള ജനത ചെയ്തിട്ടുണ്ട്': ബ്രിട്ടാസ്

Kerala

അധ്യാപകനെ പുറത്താക്കിയതില്‍ സന്തോഷം, പക്ഷേ നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല: നിതിന്റെ പിതാവ്

Kerala

'ഇത് യു ഡി എഫിന്റെ പാരമ്പര്യം'; കോണ്‍ഗ്രസ്സിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ചര്‍ച്ചയില്‍ പരിഹാസവുമായി മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി