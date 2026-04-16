Kerala

'കെ സിയെ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് നഷ്ടമാവില്ല, ഇതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങള്‍ കേരള ജനത ചെയ്തിട്ടുണ്ട്': ബ്രിട്ടാസ്

കോണ്‍ഗ്രസ്സിന് താങ്ങും തണലുമായി കെ സി വേണുഗോപാല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. മേയ്  നാല് വരെ സ്വപ്നം കാണാന്‍ അവര്‍ക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

Apr 16, 2026 10:11 pm |

Apr 16, 2026 10:15 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ നെടുംതൂണായ കെ സി വേണുഗോപാലിനെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് നഷ്ടമാവില്ലെന്നും ഇതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങള്‍ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് എം പി. മേയ്  നാല് വരെ സ്വപ്നം കാണാന്‍ അവര്‍ക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ തവണ നടത്തിയ പൊറാട്ട് നാടകം ഇത്തവണയും ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണെന്നും ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ്സിന് താങ്ങും തണലുമായി കെ സി വേണുഗോപാല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. കെ സുധാകരന് ചില കാരണങ്ങളില്‍ കണക്ക് തീര്‍ക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കളം നിറഞ്ഞ് ആടുന്നത്.

കെ സി വേണുഗോപാലിന് ആകാമെങ്കില്‍ കെ സുധാകരനും ആകാമെന്ന് അനുയായികളെ കൊണ്ട് പറയിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് സുധാകരന്‍ നടത്തുന്നതെന്നും ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
International

ലോകം ചുരുക്കം ചില സ്വേച്ഛാധിപതികള്‍ കാരണം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു; ട്രംപിനെതിരെ പരോക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി മാര്‍പാപ്പ

International

ലബനാനില്‍ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് വെടിനിര്‍ത്തല്‍; വെളിപ്പെടുത്തി ട്രംപ്

Kerala

തൃശൂര്‍ വടക്കാഞ്ചേരിയില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാറിടിച്ച് കാല്‍നടയാത്രക്കാരി മരിച്ചു

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം റെക്കോര്‍ഡില്‍

Kerala

Kerala

അധ്യാപകനെ പുറത്താക്കിയതില്‍ സന്തോഷം, പക്ഷേ നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല: നിതിന്റെ പിതാവ്

Kerala

'ഇത് യു ഡി എഫിന്റെ പാരമ്പര്യം'; കോണ്‍ഗ്രസ്സിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ചര്‍ച്ചയില്‍ പരിഹാസവുമായി മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി