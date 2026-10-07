Connect with us

International

ഹൂതിയില്‍ നിന്ന് പ്രദേശങ്ങള്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കല്‍; നീക്കം ഊര്‍ജിതമാക്കി യെമന്‍ സേന

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം 'നല്ല രീതിയിലോ അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത രീതിയിലോ' അവസാനിക്കുമെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്

Published

Oct 07, 2026 6:48 am |

Last Updated

Oct 07, 2026 6:48 am

സന | ഹൂതി പോരാളികളില്‍ നിന്ന് പ്രദേശങ്ങള്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള നീക്കം ഊര്‍ജിതമാക്കി സഊദി പിന്തുണയുള്ള യെമന്‍ സേന. ‘ഡോണ്‍ ഓഫ് യെമന്‍’ സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി, തായിസ് (Taiz) പ്രവിശ്യയില്‍ ജബല്‍ ഹബാഷി (Jabal Habashi) മേഖലയിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ കൊടുമുടിക്കു മേല്‍ സൈനിക സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കി.

സഊദി അറേബ്യക്കെതിരായ മിസൈല്‍ ഭീഷണികളുടെ ഉറവിടം ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തലസ്ഥാനമായ സനയും (Sanaa) സാദ (Saada), അംറാന്‍ (Amran) എന്നീ ഗവര്‍ണറേറ്റുകളുമാണെന്ന് സഊദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അതിനിടെ, ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ‘നല്ല രീതിയിലോ അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത രീതിയിലോ’ അവസാനിക്കുമെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഏതാണ് സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും ഉടന്‍ തന്നെ അറിയുമെന്നും മേരിലാന്‍ഡില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights:
Yemeni government forces have intensified military operations to reclaim strategic territories from Houthi control. The offensive aims to restore stability and secure key positions across affected regions. Military leaders report steady progress as clashes continue in critical areas.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വീണ്ടും ചികിത്സാ പിഴവ് പരാതി; പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്കെത്തിയ രോഗി മരിച്ചു

International

ഫ്‌ളൈദുബൈയിലെ ആക്രമണം; സഹപൈലറ്റ് പരിശീലനം നേടിയത് ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍

Ongoing News

ബെനിനെതിരെ ഗോള്‍; വിടവാങ്ങല്‍ മത്സരം അവിസ്മരണീയമാക്കി മെസ്സി

International

കെനിയയില്‍ എബോള ബാധിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു; രാജ്യത്ത് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യം

International

ഹൂതിയില്‍ നിന്ന് പ്രദേശങ്ങള്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കല്‍; നീക്കം ഊര്‍ജിതമാക്കി യെമന്‍ സേന

From the print

ശാരീരിക ശേഷിക്കുറവ് ഭാര്യക്ക് ജീവനാംശം നൽകാതിരിക്കാൻ കാരണമല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

From the print

മുസ്‌ലിം സ്ത്രീക്ക് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ വിവാഹമോചനത്തിന് അവകാശം: ഹൈക്കോടതി