Saudi Arabia
റിയാദ് ടവറിന് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണം; രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാര് അടക്കം 11 പേര്ക്ക് പരുക്ക്
സഊദി അറേബ്യയുടെ പബ്ലിക് ഇന്വെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന, തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടത്തിന് നേരെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ആക്രമണമുണ്ടായത്.
റിയാദ് | റിയാദിലെ ഫിനാന്ഷ്യല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള അംബരചുംബിക്ക് നേരെ വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായതായി സൗദി സഖ്യസേന സ്ഥിരീകരിച്ചു.സംഭവത്തില് 11 പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റുരണ്ട് സഊദി പൗരന്മാര്, രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാര് , മൂന്ന് നേപ്പാള് സ്വദേശികള്, നാല് ഈജിപ്ത് സ്വദേശികള് എന്നിവര്ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്.
സഊദി അറേബ്യയുടെ പബ്ലിക് ഇന്വെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന, തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടത്തിന് നേരെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ആക്രമണമുണ്ടായത്.
ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഈ ടവര് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്. ‘ഭീരുത്വം നിറഞ്ഞ ഭീകരാക്രമണമാണ്’ ഉണ്ടായതെന്ന് യെമന് സര്ക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സഖ്യസേനയുടെ വക്താവ് തുര്ക്കി അല്-മാലികി എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഫിനാന്ഷ്യല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ വാഹനങ്ങള് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാന് നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയും ഇതേ കെട്ടിടത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാവുകയും നിരവധി നിലകളിലെ ജനല് ചില്ലുകള് തകരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്നത്തെ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇറാന് പിന്തുണയുള്ള യെമനിലെ ഹൂതി വിമതര് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. സഊദി അറേബ്യയുടെ സാമ്പത്തിക പരിവര്ത്തനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രതീകങ്ങളിലൊന്നായ മേഖലയിലാണ് ഈ കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
Content Highlights: A terrorist attack targeted a tower in Saudi Arabia’s financial district, injuring 11 people including two Saudi citizens, two Indians, three Nepalis, and four Egyptians. Saudi Civil Defense confirmed the casualties. Coalition spokesperson Major General Turki Al-Malki stated that a comprehensive investigation is underway.