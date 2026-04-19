ബന്ധുവുമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകവെ യുവതി വാഹനാപകടത്തില് മരിച്ചു
ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനെ രക്ഷിക്കാന് ഓട്ടോ വെട്ടിച്ചു മാറ്റുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം തെറ്റി പോസ്റ്റിലിടിക്കുകയായിരുന്നു
അമ്പലപ്പുഴ | അസുഖബാധിതനായ ബന്ധുവുമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട യുവതി അപകടത്തില്പ്പെട്ട് മരിച്ചു. പുന്നപ്ര സ്വദേശിനി സ്വാതി (22) ആണ് മരിച്ചത്. പുലര്ച്ചെ ഒന്നരയോടെ പുന്നപ്ര അറവുകാട് കണ്ണമ്പള്ളി ജംഗ്ഷന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
മാതൃസഹോദരന് അഭിലാഷിന് പെട്ടെന്നുണ്ടായ വയറുവേദനയെ തുടര്ന്ന് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓട്ടോയില് പോവുകയായിരുന്നു സ്വാതിയും സംഘവും. യാത്രാമധ്യേ സൈഡ് റോഡില്നിന്നു പെട്ടെന്ന് പഴയ നടക്കാവ് റോഡിലേക്ക് കയറിവന്ന ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനെ രക്ഷിക്കാന് ഓട്ടോ വെട്ടിച്ചു മാറ്റുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം തെറ്റി പോസ്റ്റിലിടിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില് വൈദ്യുത പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞ് കമ്പികളുമായി വാഹനത്തിന് മുകളിലേക്ക് വീണു. തത്സമയം രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്താനാവാതെ നാട്ടുകാര് നിസഹായരായി. കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരെത്തി വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ച ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് സ്വാതിയെ പുറത്തെടുത്തത്. എന്നാല് അപ്പോഴേക്കും രക്തം വാര്ന്ന് സ്വാതി മരിച്ചിരുന്നു. അഭിലാഷ്, ദീപിക, ഡ്രൈവര് ഹരിസുധന് എന്നിവര് പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പുന്നപ്ര പാലപ്പറമ്പ് വീട്ടില് സോണിമോന്റെയും മിനിമോളുടെയും മകളാണ് സ്വാതി.