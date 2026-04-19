Kerala
പ്രധാനമന്ത്രി പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചു; പരാതി നല്കി കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് അനില് അക്കരെ
വനിതാ സംവരണ ബില് ലോക്സഭയില് പാസാകാതെ പോയതില് പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചിരുന്നു
തൃശ്ശൂര്| പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് അനില് അക്കരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നല്കി. വനിതാ സംവരണ ബില് ലോക്സഭയില് പാസാകാതെ പോയതില് പ്രതിപക്ഷത്തെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയില് വിമര്ശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നാണ് പരാതി.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനില്ക്കുന്ന സമയം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളുടെ സംവിധാനങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതിയില് അനില് അക്കരെ ആരോപിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസംഗം രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനമാണെന്നും കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെയും ആരോപിച്ചിരുന്നു. വനിതാ സംവരണ ബില് പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ പ്രസംഗം മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.