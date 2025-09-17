Connect with us

Kerala

പോത്തന്‍കോടില്‍ തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കിടെ സ്ത്രീക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു

ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടുവരുന്നതായി അധികൃതര്‍

Published

Sep 17, 2025 12:41 pm |

Last Updated

Sep 17, 2025 12:41 pm

തിരുവനന്തപുരം|പോത്തന്‍കോടില്‍ തൊഴിലുറപ്പു ജോലിക്കിടെ സ്ത്രീക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു. പോത്തന്‍കോട് തച്ചപ്പള്ളി വാര്‍ഡിലെ ബിന്ദുകുമാരിക്കാണ് (46) പാമ്പുകടിയേറ്റത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടു കൂടിയായിരുന്നു സംഭവം. തച്ചപ്പള്ളി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം പാലോട്ടുകോണത്തുള്ള സ്വകാര്യ വസ്തുവില്‍ തൊഴിലുറപ്പു ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ശംഖുവരയന്‍ ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട പാമ്പ് കടിച്ചത്.

കാലങ്ങളായി കാട് പിടിച്ചു കിടന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു ഇത്. പാമ്പ് കടിച്ചെന്ന് മനസിലായ ഉടന്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവര്‍ ചേര്‍ന്ന് പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊന്നു. പിന്നാലെ ആംബുലന്‍സ് വിളിച്ച് ബിന്ദുകുമാരിയ്‌ക്കൊപ്പം ഉടന്‍ തന്നെ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരുന്ന ബിന്ദുകുമാരിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടുവരുന്നതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

 

 

