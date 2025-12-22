Connect with us

Kozhikode

വിന്റര്‍ ഇന്റന്‍സീവ് ക്യാമ്പ് 25 മുതല്‍

'കുപ്പായം' അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍

Published

Dec 22, 2025 2:01 pm |

Last Updated

Dec 22, 2025 2:01 pm

നോളജ് സിറ്റി| 8, 9, 10 ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി നടത്തുന്ന അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് ‘കുപ്പായം’ അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍. അറിവും ആത്മീയതയും വിനോദവും ഒത്തുചേരുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ക്യാമ്പാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ്, മോട്ടിവേഷന്‍, പാരന്റിങ്, മാനസികാരോഗ്യം, ആത്മീയം, ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവത്കരണം, സ്മാര്‍ട്ട് സ്റ്റുഡന്റ്, തിലാവത്ത്, നിസ്‌കാര പരിശീലനം തുടങ്ങിയ സെഷനുകള്‍ക്ക് പ്രമുഖര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കും.

പഠനത്തില്‍ മികവ് പുലര്‍ത്താനും ആത്മീയമായി ഉന്നതി കൈവരിക്കാനും അവധിക്കാലം സമര്‍ത്ഥമായി വിനിയോഗിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് ഈ ക്യാമ്പ് ഒരുക്കുന്നത്. പഠനത്തോടൊപ്പം വിനോദത്തിനായി യാത്ര, ടര്‍ഫ് എന്നീ സൗകര്യങ്ങളും ക്യാമ്പില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കും രജിസ്ട്രേഷനുമായി +91 8943875376 എന്ന നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണെന്ന് സംഘാടകര്‍ അറിയിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പി വി അന്‍വറും സികെ ജാനുവും യുഡിഎഫില്‍; അസോസിയേറ്റ് അംഗങ്ങളാക്കാന്‍ ധാരണ

Uae

നട്ടെല്ലിലെ പേശീശോഷണം; പുതിയ ജീൻ തെറാപ്പിക്ക് യു എ ഇ അംഗീകാരം നൽകി

Kerala

വാളയാറിലെ ആള്‍ക്കൂട്ടക്കൊല: രാം നാരായണിന്റെ കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം നല്‍കും; റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജന്‍

Kerala

ഒറ്റപ്പാലത്ത് സ്‌കൂട്ടറില്‍ ടിപ്പര്‍ ഇടിച്ച് അപകടം; മാതാവും കുഞ്ഞും മരിച്ചു

National

വിബി ജി റാംജി പദ്ധതി; പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭകള്‍ ചേരാന്‍ കേന്ദ്ര നിര്‍ദേശം

Kerala

പനമരം കൂളിവയല്‍ ആദിവാസി ഉന്നതിയില്‍ കോളറ പടരുന്നു; ഒരു മരണം

Kerala

വാളയാര്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടക്കൊല: രാം നാരായണിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കും; മുഖ്യമന്ത്രി