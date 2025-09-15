Connect with us

Kerala

വഖ്ഫ് ഭേദഗതി: ഭാഗിക സ്റ്റേ പ്രതീക്ഷാജനകമെന്ന് ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തി

നടപടി ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ജനാധിപത്യ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കും കരുത്തു പകരുന്നതാണ്

Published

Sep 15, 2025 8:33 pm |

Last Updated

Sep 15, 2025 8:33 pm

കോഴിക്കോട് | വഖ്ഫ് നിയമ ഭേദഗതി ബില്‍ ഭാഗികമായി സ്റ്റേ ചെയ്ത സുപ്രീം കോടതി നടപടി പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നതാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍.

വഖ്ഫിന്റെ സുതാര്യതയെയും സ്വഭാവത്തെയും തകര്‍ക്കും വിധം തയ്യാറാക്കിയ ഭേദഗതി ബില്ലിലെ ചില വകുപ്പുകള്‍ സ്റ്റേ ചെയ്ത നടപടി ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ജനാധിപത്യ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കും കരുത്തു പകരുന്നതാണ്.

വഖ്ഫ് നിയമത്തിലെ പരിധിവിട്ട കൈകടത്തലുകള്‍ മതം അനുഷ്ഠിക്കാന്‍ പൗരര്‍ക്ക് ഭരണഘടന നല്‍കുന്ന സ്വാതന്ത്രത്തെയാണ് ആത്യന്തികമായി ഹനിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ രാജ്യത്തെ പൗരാവകാശത്തെയും സഹിഷ്ണുതയേയും തന്നെയായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നത്.

സുപ്രീം കോടതി നടപടി ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷയും ആത്മവിശ്വാസവും പകരുന്നു. ഈ വിഷയത്തില്‍ ജനാധിപത്യപരവും സമാധാന പൂര്‍ണവുമായ പക്വമായ ഇടപെടലുകള്‍ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇനിയും ഉണ്ടാവണമെന്നും ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തി പറഞ്ഞു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വഖ്ഫ് ഭേദഗതി: ഭാഗിക സ്റ്റേ പ്രതീക്ഷാജനകമെന്ന് ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തി

Kerala

പോലീസ് അതിക്രമ സംഭവങ്ങളില്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിച്ചു; മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്കെതിരായി രാഹുല്‍ അനുകൂലികള്‍ നടത്തുന്ന സൈബര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ അന്വേഷണത്തിന് തീരുമാനം

Kerala

കൂടല്‍മാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഈഴവ സമുദായത്തില്‍ നിന്നുള്ള അനുരാഗ് കഴകം ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു

Kerala

ബൈക്കുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്ന് പേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

പേരക്കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണവുമായി പോയ ഗൃഹനാഥന്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചു

Kerala

14 കാരിയെ ഗര്‍ഭിണിയാക്കിയ 20 കാരന് 63 വര്‍ഷം കഠിനതടവ്