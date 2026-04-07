Kerala

ബസില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ വീമ്മട്ട അതേ ബസിനടിയില്‍പ്പെട്ട് മരിച്ചു

സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു.

Published

Apr 07, 2026 9:42 pm |

Last Updated

Apr 07, 2026 9:42 pm

തൃശൂര്‍  | ബസില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ വീട്ടമ്മ കാല്‍തെറ്റി അതേ ബസിനടിയില്‍പെട്ട് മരിച്ചു. ആറ്റപ്പാടം കവരപറമ്പില്‍ കൊച്ചാപ്പുവിന്റെ ഭാര്യ ചന്ദ്രു(65)ആണ് മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് രണ്ടോടെ ദേശീയപാത കൊരട്ടി ലത്തീന്‍ പള്ളിക്ക് സമീപമായിരുന്നു അപകടം

കുറ്റിക്കാടുള്ള മകന്റെ വീട്ടില്‍ പോയി തിരികെ വരുന്ന വഴി ചാലക്കുടിയില്‍ നിന്നും സ്വകാര്യ ബസില്‍ കയറി ലത്തീന്‍ പള്ളിക്ക് സമീപം പെട്രോള്‍ പമ്പിന് മുന്നിലിറങ്ങുമ്പോഴാണ് ബസിനടിയില്‍പെട്ടത്. സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു. മൃതദേഹം ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍. മകന്‍: സന്തോഷ്. മരുമകള്‍: സൗമ്യ.

 

ബസില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ വീമ്മട്ട അതേ ബസിനടിയില്‍പ്പെട്ട് മരിച്ചു

