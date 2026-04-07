Kerala
ബസില് നിന്നിറങ്ങിയ വീമ്മട്ട അതേ ബസിനടിയില്പ്പെട്ട് മരിച്ചു
സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു.
തൃശൂര് | ബസില് നിന്നിറങ്ങിയ വീട്ടമ്മ കാല്തെറ്റി അതേ ബസിനടിയില്പെട്ട് മരിച്ചു. ആറ്റപ്പാടം കവരപറമ്പില് കൊച്ചാപ്പുവിന്റെ ഭാര്യ ചന്ദ്രു(65)ആണ് മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് രണ്ടോടെ ദേശീയപാത കൊരട്ടി ലത്തീന് പള്ളിക്ക് സമീപമായിരുന്നു അപകടം
കുറ്റിക്കാടുള്ള മകന്റെ വീട്ടില് പോയി തിരികെ വരുന്ന വഴി ചാലക്കുടിയില് നിന്നും സ്വകാര്യ ബസില് കയറി ലത്തീന് പള്ളിക്ക് സമീപം പെട്രോള് പമ്പിന് മുന്നിലിറങ്ങുമ്പോഴാണ് ബസിനടിയില്പെട്ടത്. സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു. മൃതദേഹം ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയില്. മകന്: സന്തോഷ്. മരുമകള്: സൗമ്യ.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
കോഴിക്കോട് മൂന്ന് വയസുകാരന് കുളത്തില് മുങ്ങിമരിച്ചു
Kerala
Kerala
ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: രഞ്ജിത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല; രണ്ട് ദിവസം കൂടി കസ്റ്റഡിയില് വേണമെന്ന് എസ്ഐടി
International
തുര്ക്കിയില് ഇസ്റാഈല് കോണ്സുലേറ്റിന് സമീപം വെടിവെപ്പ്; മൂന്ന് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
Kerala
കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളില് സംഘര്ഷം; ഹരിപ്പാട് എസ് ഐ ഉള്പ്പെടെ പത്തോളം പേര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala
കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടെ കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകന് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു
Editors Pick