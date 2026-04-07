ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയെ വീട്ടില്‍ കയറി ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കി; യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

Apr 07, 2026 11:08 pm |

Apr 07, 2026 11:09 pm

തിരുവനന്തപുരം |  പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പൂവച്ചല്‍ പേഴുമൂട്, പുത്തന്‍പള്ളി റോഡരികത്തുവീട്ടില്‍ മുഹമ്മദ് നാഥറിനെയാണ് (18) തിരുവല്ലം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയെ യുവാവ് നിരന്തരം ചാറ്റ് ചെയ്തും കോളുകളിലൂടെയും ബന്ധം പുലര്‍ത്തി

ഈ സൗഹൃദം മുതലെടുത്താണ് യുവാവ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

 

Kerala

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; കണ്ണൂരും കാസര്‍കോടും നിരോധനാജ്ഞ

Kerala

മന്ത്രിയുടെ പേരില്‍ വ്യാജ ഓഡിയോ; മാത്യു കുഴല്‍നാടനെ ഉടന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം: രാജു ഏബ്രഹാം

Kerala

കോഴിക്കോട് മൂന്ന് വയസുകാരന്‍ കുളത്തില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

Kerala

ബസില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ വീട്ടമ്മ അതേ ബസിനടിയില്‍പ്പെട്ട് മരിച്ചു

Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: രഞ്ജിത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല; രണ്ട് ദിവസം കൂടി കസ്റ്റഡിയില്‍ വേണമെന്ന് എസ്‌ഐടി

International

തുര്‍ക്കിയില്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ കോണ്‍സുലേറ്റിന് സമീപം വെടിവെപ്പ്; മൂന്ന് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു