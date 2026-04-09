Kerala
തൃശ്ശൂര് വാണിയംപാറയില് വോട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ആള് കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു
വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ വിനോദിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു.
തൃശ്ശൂര്| തൃശ്ശൂര് വാണിയംപാറയില് വോട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ആള് കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു. കൊമ്പഴ രാമന്ചിറ സ്വദേശി വിനോദ് ആണ് മരിച്ചത്. 63 വയസ്സായിരുന്നു. വാണിയംപാറ ഇകെഎംയുപി സ്കൂളിലെ 37-ാം നമ്പര് ബൂത്തിലാണ് വിനോദ് വോട്ട് ചെയ്തത്. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ വിനോദിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു.
പോളിങ് ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തില് വീല്ചെയറില് ഇരുത്തുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടന്തന്നെ ആംബുലന്സില് തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല
