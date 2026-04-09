Kerala
പേരാമ്പ്രയില് സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും വോട്ടറെ മര്ദിച്ചെന്ന് പരാതി
അയല്വാസിയായ സ്ത്രീയെ എന്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു മര്ദ്ദനമെന്ന് ആരോപണം.
കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയില് സിപിഎം അരിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസി ബാലകൃഷ്ണനും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും വോട്ടറെ മര്ദ്ദിച്ചെന്ന് പരാതി. കാരയാട് സ്വദേശി ബെന്ഷിറക്കാണ് മര്ദ്ദനമേറ്റത്. പ്രായമുള്ള അയല്വാസിയെ കൂട്ടി വോട്ട് ചെയ്യാന് എത്തിയതായിരുന്നു ബെന്ഷിറ. അയല്വാസിയായ സ്ത്രീയെ എന്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു മര്ദ്ദനമെന്ന് ആരോപണം.
തങ്ങളുടെ വോട്ടറാണ് വൃദ്ധയെന്നും എന്തിനാണ് അവരെ നിങ്ങള് കൊണ്ടുവെന്നതെന്നും ചോദിച്ചായിരുന്നു മര്ദ്ദനം. കാരയാട് എല്പി സ്കൂള് 194 ബൂത്തിലാണ് സംഭവം.
കേരളത്തിൽ ഭരണമാറ്റം വേണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾ: കാതോലിക്കാ ബാവ
Kerala
Kerala
തൃശ്ശൂര് വാണിയംപാറയില് വോട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ആള് കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു
Kerala
എല്ഡിഎഫിന്റെ മൂന്നാം ഊഴത്തിനായി വോട്ടര്മാര് എത്തുന്നു; വിജയപക്ഷം ഇടതുപക്ഷം: ബിനോയ് വിശ്വം
Kerala
യുഡിഎഫ് കേരളം തൂത്തുവാരും; ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ പിണറായി സര്ക്കാര് അസ്തമിക്കും: എ കെ ആന്റണി
Kerala
പിറവത്തെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബൂത്ത് കെട്ടുന്നതിനിടെ കടന്നല് ആക്രമണം; അഞ്ച് പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala