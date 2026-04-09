Connect with us

Kerala

പിറവത്തെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബൂത്ത് കെട്ടുന്നതിനിടെ കടന്നല്‍ ആക്രമണം; അഞ്ച് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പരുക്ക്

ബൂത്ത് കെട്ടുന്നതിനിടെ തോരണം കെട്ടി വലിച്ചപ്പോഴാണ് കടന്നല്‍ക്കൂട്ടം ഇളകിയതെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പറഞ്ഞു.

Published

Apr 09, 2026 12:28 pm

Last Updated

Apr 09, 2026 12:28 pm

എറണാകുളം|പിറവത്തെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി അനൂപ് ജേക്കബിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബൂത്ത് കെട്ടുന്നതിനിടെ കടന്നല്‍ ആക്രമണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ക്കായി വന്ന അഞ്ചു പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇവരെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പുറ്റാനിമല ജോഷി(57) എന്നയാളെ കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പരുക്കേറ്റ ചോരക്കുഴി പുറ്റാനിമല അജീഷ്(37),പാലയ്ക്ക തടത്തില്‍ സൂരജ് (45) , പുറ്റാനി മലയില്‍ ജോസ്, കണ്ടെത്തില്‍ പുത്തന്‍പുരയില്‍ ജോമോന്‍ (47) എന്നിവരെ തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഇന്നലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടരയോടെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ചോരക്കുഴ ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് പള്ളിക്ക് സമീപമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബൂത്ത് കെട്ടുകയായിരുന്നു പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ഇതിനിടെയാണ് കടന്നലാക്രമണമുണ്ടായത്. ബൂത്ത് കെട്ടുന്നതിനിടെ തോരണം കെട്ടി വലിച്ചപ്പോഴാണ് കടന്നല്‍ക്കൂട്ടം ഇളകിയതെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പറഞ്ഞു. കടന്നല്‍ കുത്തേറ്റവരെ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം വൈകുന്നേരത്തോടെ വിട്ടയച്ചു. സ്ഥാനാര്‍ഥിയും നിലവിലെ എംഎല്‍എയുമായ അനൂപ് ജേക്കബ് ആശുപത്രിയിലെത്തി പരുക്കേറ്റവരെ സന്ദര്‍ശിച്ചു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കേരളത്തിൽ ഭരണമാറ്റം വേണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾ: കാതോലിക്കാ ബാവ

Kerala

പേരാമ്പ്രയില്‍ സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും  വോട്ടറെ മര്‍ദിച്ചെന്ന് പരാതി

Kerala

തൃശ്ശൂര്‍ വാണിയംപാറയില്‍ വോട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ആള്‍ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

Kerala

എല്‍ഡിഎഫിന്റെ മൂന്നാം ഊഴത്തിനായി വോട്ടര്‍മാര്‍ എത്തുന്നു; വിജയപക്ഷം ഇടതുപക്ഷം: ബിനോയ് വിശ്വം

Kerala

യുഡിഎഫ് കേരളം തൂത്തുവാരും; ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ അസ്തമിക്കും: എ കെ ആന്റണി

Kerala

Kerala

ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച കണ്ണടയുമായി ബൂത്തിനുള്ളില്‍ കയറിയ യുഡിഎഫ് ഏജന്റ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍