Connect with us

Kerala

ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച കണ്ണടയുമായി ബൂത്തിനുള്ളില്‍ കയറിയ യുഡിഎഫ് ഏജന്റ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ നീലകണ്ഠന്റെ ചീഫ് ഇലക്ഷന്‍ ഏജന്റ് ബി എം ജമാലാണ് പിടിയിലായത്

Published

Apr 09, 2026 12:22 pm

Last Updated

Apr 09, 2026 12:22 pm

കാസര്‍കോട്  | ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച കണ്ണട ധരിച്ച് ബൂത്തിനുള്ളില്‍ കയറിയ യുഡിഎഫ് ബൂത്ത് ഏജന്റ് പിടിയില്‍. ഉദുമ മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ നീലകണ്ഠന്റെ ചീഫ് ഇലക്ഷന്‍ ഏജന്റ് ബി എം ജമാലാണ് പിടിയിലായത്.

ബേക്കല്‍ ഇസ്ലാമിയ എഎല്‍പി സ്‌കൂളിലെ 165-ാം നമ്പര്‍ ബൂത്തിലാണ് സംഭവം. ജമാല്‍ ധരിച്ച കണ്ണടയില്‍ ക്യാമറയുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട എല്‍ഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറും പോലീസും ഇടപെട്ട് കണ്ണട പിടിച്ചെടുത്തു.

പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് ജമാലിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ബൂത്തില്‍ നേരിയ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ ഉണ്ടായെങ്കിലും പോലീസ് ഇടപെട്ട് സ്ഥിതിഗതികള്‍ ശാന്തമാക്കി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കേരളത്തിൽ ഭരണമാറ്റം വേണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾ: കാതോലിക്കാ ബാവ

Kerala

പേരാമ്പ്രയില്‍ സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും  വോട്ടറെ മര്‍ദിച്ചെന്ന് പരാതി

Kerala

തൃശ്ശൂര്‍ വാണിയംപാറയില്‍ വോട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ആള്‍ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

Kerala

എല്‍ഡിഎഫിന്റെ മൂന്നാം ഊഴത്തിനായി വോട്ടര്‍മാര്‍ എത്തുന്നു; വിജയപക്ഷം ഇടതുപക്ഷം: ബിനോയ് വിശ്വം

Kerala

യുഡിഎഫ് കേരളം തൂത്തുവാരും; ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ അസ്തമിക്കും: എ കെ ആന്റണി

Kerala

പിറവത്തെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബൂത്ത് കെട്ടുന്നതിനിടെ കടന്നല്‍ ആക്രമണം; അഞ്ച് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച കണ്ണടയുമായി ബൂത്തിനുള്ളില്‍ കയറിയ യുഡിഎഫ് ഏജന്റ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍