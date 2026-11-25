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ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം തീരുവ നിർദ്ദേശിച്ച് അമേരിക്ക; വ്യാപാര കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചാൽ 17 ശതമാനമായി കുറയും
16 സാമ്പത്തിക അധികാരപരിധികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മാർച്ചിൽ യു എസ് ടി ആർ ആരംഭിച്ച സെക്ഷൻ 301 അന്വേഷണത്തെ തുടർന്നാണ് പുതിയ തീരുവ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നത്.
വാഷിംഗ്ടൺ | വ്യാപാര കരാർ നിലവിലില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മേൽ 25 ശതമാനം ഇറക്കുമതി തീരുവ ഏർപ്പെടുത്താൻ അമേരിക്ക നിർദ്ദേശിച്ചു. അമിതമായ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദന ശേഷി, വിപണി പ്രവേശനത്തിലെ തുടർച്ചയായ തടസ്സങ്ങൾ, അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് ദോഷകരമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള തൊഴിൽ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവം എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് യു എസ് ട്രേഡ് റെപ്രസന്റേറ്റീവ് (യു എസ് ടി ആർ) ഈ പുതിയ തീരുവ നിർദ്ദേശിച്ചത്.
എന്നാൽ, അമേരിക്കയുമായി ഒരു വ്യാപാര കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറായാൽ ഈ തീരുവ 17 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുമെന്ന് യു എസ് ടി ആർ വ്യക്തമാക്കി. 16 സാമ്പത്തിക അധികാരപരിധികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മാർച്ചിൽ യു എസ് ടി ആർ ആരംഭിച്ച സെക്ഷൻ 301 അന്വേഷണത്തെ തുടർന്നാണ് പുതിയ തീരുവ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണം നേരിടുന്ന മറ്റ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മേൽ 20 ശതമാനം മുതൽ 35 ശതമാനം വരെ തീരുവയാണ് യു എസ് ടി ആർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, അമേരിക്കയുമായി വ്യാപാര കരാറുകളുള്ള പങ്കാളികൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കുകളാണ് ബാധകമാകുക. സാധാരണ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഉൾപ്പെടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, തായ്വാൻ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവയ്ക്ക് 15 ശതമാനം തീരുവയാണ് നേരിടേണ്ടിവരിക. വ്യാപാര കരാർ അന്തിമമായാൽ വിയറ്റ്നാമിന് 20 ശതമാനം തീരുവയായിരിക്കും ചുമത്തുക.
നിർബന്ധിത തൊഴിൽ തടയുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള തീരുവകൾക്കോ ചില പ്രത്യേക മേഖലകളിലെ തീരുവകൾക്കോ പുറമെയായിരിക്കില്ല ഈ പുതിയ തീരുവകൾ ചുമത്തുകയെന്ന് മുതിർന്ന അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. നിർദ്ദേശങ്ങളിന്മേൽ ജനുവരി 25-ന് പൊതു ഹിയറിംഗ് നടത്താൻ യു എസ് ടി ആർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്ന് ജനുവരി 5-നകം രേഖാമൂലമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും തേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്റർനാഷണൽ എമർജൻസി ഇക്കണോമിക് പവേഴ്സ് ആക്ട് (ഐ ഇ ഇ പി എ) പ്രകാരം ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയ വ്യാപാര തീരുവകൾ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് 16 രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം ആർട്ടിക്കിൾ 301 അടിസ്ഥാനമാക്കി യു എസ് ടി ആർ രണ്ട് അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. നിർബന്ധിത തൊഴിൽ സംബന്ധിച്ച കയറ്റുമതി ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഏകദേശം നൂറോളം രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 60 അധികാരപരിധികൾക്കെതിരെയും, മിച്ച ഉൽപ്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിന് 16 അധികാരപരിധികൾക്കെതിരെയുമാണ് അന്വേഷണം.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഐ ഇ ഇ പി എ തീരുവകൾ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതോടെ, ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തിമരൂപം നൽകിയ ചട്ടക്കൂട് വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ഒരു ഇടക്കാല ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിനായി ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ ബംഗ്ലാദേശ്, വിയറ്റ്നാം, കംബോഡിയ തുടങ്ങിയ എതിരാളികളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തീരുവയാണ് ഇന്ത്യ തേടുന്നത്.
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The US Trade Representative proposed a 25% tariff on Indian goods citing excess industrial capacity and market barriers, which could drop to 17% with a bilateral trade deal. Following Section 301 probes, public hearings are set for January 25 as India negotiates lower duties than Asian rivals.