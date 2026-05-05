ഖത്തറിന് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്നതിനിടെ അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനം കാണാതായി
കാണാതായത് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന കെ സി 135 സ്ട്രാറ്റോടാങ്കർ വിമാനം
വാഷിംഗ്ടൺ | പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ വെച്ച് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന കെ സി 135 സ്ട്രാറ്റോടാങ്കർ വിമാനം കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ട്. ഖത്തറിലേക്ക് പറക്കുന്നതിനിടെ അടിയന്തര അപായ സന്ദേശം നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് വിമാനം റഡാറുകളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത്. വിമാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി യു എസ് അധികൃതർ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ 24 നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം വിമാനം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട 7700 എന്ന എമർജൻസി കോഡ് സന്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇത് വിമാനത്തിനുള്ളിലെ ഗുരുതരമായ സാങ്കേതിക തകരാറിനെയോ മറ്റ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെയോ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇറാന് സമീപമുള്ള ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് മുകളിൽ വെച്ചാണ് വിമാനം കാണാതായത്.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സംഭവം അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ലോകം വീക്ഷിക്കുന്നത്. മേഖലയിൽ ജി പി എസ് സിഗ്നലുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ജാമിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിമാനം കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് എച്ച് 125 ലൈറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഈ പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നതായി ഗൾഫ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
വിമാനം കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തോ യു എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡോ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരെ കുറിച്ചോ വിമാനത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ ആക്രമണമാണോ ഇതിന് പിന്നിലെന്ന കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല. ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഫാർസ് ഈ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മറ്റ് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അമേരിക്കൻ സൈന്യവും ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല.
കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇറാഖിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ കെ സി 135 വിമാനം തകർന്നു വീണിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ പടിഞ്ഞാറൻ ഇറാഖിൽ വെച്ച് ഒരു കെ സി 135 വിമാനം ഇറാന്റെ പിന്തുണയുള്ള സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾ വെടിവെച്ചിട്ടിരുന്നു. 60 വർഷത്തിലേറെയായി അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായ ഈ വിമാനങ്ങൾ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തുവെച്ച് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചരക്ക് നീക്കത്തിനും മെഡിക്കൽ എവാക്യൂവേഷനും ഇവ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
Summary
A US military KC-135 Stratotanker refueling aircraft has gone missing over the Persian Gulf near the Strait of Hormuz after transmitting a “7700” general emergency signal. The aircraft was heading towards Qatar when it vanished from flight tracking systems amid reports of GPS jamming in the region. While search operations involving light utility helicopters have been spotted, US Central Command has yet to issue an official statement regarding the fate of the plane or its crew.