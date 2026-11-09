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ഇറാൻ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ; ട്രംപ് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകൾ പരിഹരിക്കാനും പുതിയൊരു വെടിനിർത്തൽ സാധ്യതകൾ ആരായുന്നതിനുമാണ് അടച്ചിട്ട വാതിലുകൾക്ക് പിന്നിൽ ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നത്.
വാഷിംഗ്ടൺ| അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിനിടെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുഖ്യ മധ്യസ്ഥനായ ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽതാനിയുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകൾ പരിഹരിക്കാനും പുതിയൊരു വെടിനിർത്തൽ സാധ്യതകൾ ആരായുന്നതിനുമാണ് അടച്ചിട്ട വാതിലുകൾക്ക് പിന്നിൽ ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നത്. യു എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ ഡി വാൻസും ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയ്ക്കും ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനും ഇടയിൽ നയതന്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിലും ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭിന്നതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും ഖത്തറാണ് നിലവിൽ പ്രധാന മധ്യസ്ഥന്റെ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്.
ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച പുതിയ സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അമേരിക്ക പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തുറമുഖ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കുക, ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകുക തുടങ്ങിയ ഇറാന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അപ്രായോഗികവും യുക്തിരഹിതവുമാണെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.
നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ എങ്ങോട്ട്?
അമേരിക്കയ്ക്കും ടെഹ്റാനും ഇടയിൽ ഒരു പ്രധാന നയതന്ത്ര മധ്യസ്ഥനായി ഖത്തർ തുടരുമ്പോഴും, ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചകളിൽ പെട്ടെന്നൊരു വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച ചില ആവശ്യങ്ങൾ അപ്രായോഗികമാണെന്ന് യു എസ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ശക്തമായ ഒരു കരാറിലെത്താൻ സാധിച്ചാൽ ഇറാനെതിരെയുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ ഡി വാൻസും ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ഈ സന്ദർശനത്തിൽ പ്രത്യേക ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. മേഖലയിലെ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനും ചർച്ചകൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കാനും ട്രംപിനെ പ്രേരിപ്പിക്കാനാണ് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനമെന്ന് നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
Content Highlights:US President Donald Trump will hold a closed-door meeting with Qatar Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani at the White House to discuss peace negotiations with Iran. US Vice President JD Vance will also conduct separate talks with the Qatari leader. Meanwhile, US Secretary of State Marco Rubio dismissed Iran’s proposed terms as impractical.