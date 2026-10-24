International
എഐ ഭീഷണികളെ ചെറുക്കാന് ബ്രിട്ടന്; 600 മില്യണ് പൗണ്ടിന്റെ വന്കിട പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഭാവിയില് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകള് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് പുതിയ രോഗങ്ങളോ ജൈവായുധങ്ങളോ നിര്മ്മിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത മുന്കൂട്ടി കണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം
ലണ്ടന് | ആര്ട്ടിഫിഷല് ഇന്റലിജന്സ് (AI) സാങ്കേതികവിദ്യകള് മൂലമുണ്ടാകാവുന്ന ആരോഗ്യ, സുരക്ഷാ ഭീഷണികളില് നിന്ന് രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി യുകെ ഗവണ്മെന്റ് 600 മില്യണ് പൗണ്ടിന്റെ (ഏകദേശം 800 മില്യണ് ഡോളര്) വന്കിട പ്രതിരോധ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഭാവിയില് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകള് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് പുതിയ രോഗങ്ങളോ ജൈവായുധങ്ങളോ നിര്മ്മിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത മുന്കൂട്ടി കണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.പ്രഖ്യാപിച്ച തുകയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് ഒരു പുതിയ ജൈവ സുരക്ഷാ (Biosecurity) സംരംഭത്തിനായാണ് വിനിയോഗിക്കുക. ജൈവിക ഭീഷണികള് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ മുന്കൂട്ടി കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സ്ഥാപിക്കുന്ന അത്യാധുനിക ലബോറട്ടറിക്ക് (AI Biosecurity Lab) മാത്രം 100 മില്യണ് പൗണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, മാരകമായ രോഗകാരികള്ക്കെതിരായ (Pathogens) മെഡിക്കല് പ്രതിരോധ നടപടികളും വാക്സിനുകളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി 65 മില്യണ് പൗണ്ടും മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്
ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമര്പ്പിത എഐ ബയോസെക്യൂരിറ്റി ഓര്ഗനൈസേഷനായി മാറുന്ന ഈ ലാബിന് പ്രമുഖ എഐ കമ്പനികളായ OpenAI, Anthropic എന്നിവരുടെ പിന്തുണയും ലഭിക്കും. പുതിയ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്ക്കായി ഈ കമ്പനികള് 200 മില്യണ് പൗണ്ട് മൂല്യമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും ‘മോഡല് ക്രെഡിറ്റുകളും’ യുകെയ്ക്ക് നല്കും. ഗൂഗിള് ഡീപ്മൈന്ഡും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകും
ജൈവ സുരക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ എഐ അധിഷ്ഠിത സൈബര് ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും വലിയ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ‘നെര്വ്’ സെന്റര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സൈബര് പ്രതിരോധ പദ്ധതികള്ക്കായി 130 മില്യണ് പൗണ്ട് ചിലവഴിക്കും. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതല് കരുത്താര്ജ്ജിക്കുമ്പോള് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന് ബ്രിട്ടന് സ്വന്തമായി പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് യുകെ അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി
Content Highlights: The UK government announced a 600 million pound defense initiative to counter AI biosecurity and cyber risks. A dedicated AI Biosecurity Lab will receive 100 million pounds with support from OpenAI, Anthropic, and Google DeepMind. Another 130 million pounds is allocated for cyber defense