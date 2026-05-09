2026 ലെ യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാനിരിക്കുകയാണോ? എങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ...

2026 ലെ യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാനിരിക്കുകയാണോ? എങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ...
നെറ്റ് പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നവർക്കായി എൻ ടി എ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കി
ന്യൂഡൽഹി | യുജിസി നെറ്റ് 2026 പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കായി നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻ ടി എ) സുപ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം, വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, അപേക്ഷാ ഫോമിലെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജൂൺ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഒരു അപേക്ഷാ ഫോം മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാവൂ എന്ന് എൻ ടി എ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരേ വിഷയത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി ഒന്നിലധികം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അഥവാ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഒന്നിലധികം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചാൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിരസിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് എൻ ടി എ നിർദ്ദേശിച്ചു. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വിഷയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അനുവദിക്കില്ല. അപേക്ഷയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യവും പൂർണ്ണവുമാണെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേഷൻ പഠിച്ച വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ.
യുജിസി നെറ്റ് ജൂൺ 2026 രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ഏപ്രിൽ 29 മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയ് 20 വരെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം. നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കലണ്ടർ പ്രകാരം ജൂൺ 22 മുതൽ 30 വരെയാകും പരീക്ഷകൾ നടക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയായി (സി ബി ടി) 85 വിഷയങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ ugcnet.nta.nic.in വഴി അപേക്ഷകൾ നൽകാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലകളിലും കോളേജുകളിലും ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് (ജെ ആർ എഫ്), അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള യോഗ്യത, പി എച്ച് ഡി പ്രവേശനം എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുന്ന പരീക്ഷയാണിത്.
Summary
The National Testing Agency (NTA) has issued a set of mandatory guidelines for candidates applying for the UGC NET June 2026 exam. According to the advisory, applicants must submit only one form, as multiple submissions will result in the rejection of earlier applications. Candidates are urged to choose their subjects carefully and complete the registration on the official website by May 20, 2026.