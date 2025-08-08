Connect with us

Kerala

ബാലുശ്ശേരിയില്‍ റോഡിലേക്ക് വീണ ബൈക്ക് യാത്രികരായ രണ്ട് യുവാക്കള്‍ ലോറിയിടിച്ച് മരിച്ചു

തുരുത്തിയാട് സ്വദേശികളായ സജിന്‍ലാല്‍, ബിജീഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

Published

Aug 08, 2025 10:40 am |

Last Updated

Aug 08, 2025 10:40 am

കോഴിക്കോട്|കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരിയില്‍ റോഡിലേക്ക് വീണ ബൈക്ക് യാത്രികരായ രണ്ട് യുവാക്കള്‍ ലോറിയിടിച്ച് മരിച്ചു. തുരുത്തിയാട് സ്വദേശികളായ സജിന്‍ലാല്‍, ബിജീഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകട ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ വന്ന വാഹനത്തില്‍ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന കാമറയിലാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പതിഞ്ഞത്.

ബൈക്ക് യാത്രക്കാര്‍ റോഡില്‍ വീണു കിടക്കുന്നതും അവരുടെ മുകളിലൂടെ ടിപ്പര്‍ ലോറി കയറിയിറങ്ങുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. വീണുകിടക്കുന്ന ബൈക്ക് യാത്രക്കാരുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ബൈക്കും മറിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും ഒരാള്‍ എഴുന്നേറ്റ് നില്‍ക്കുന്നതും കാണാം. എങ്ങനെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. ബൈക്കുകള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചിരുന്നോ, അതോ റോഡിലെ കുഴിയാണോ എന്ന കാര്യത്തിലെല്ലാം വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. റോഡിലേക്ക് ബൈക്ക് യാത്രികര്‍ വീണതിന് പിന്നാലെ ഇവരുടെ മുകളിലൂടെ ടിപ്പര്‍ ലോറി കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു.

മരിച്ച സജിന്‍ലാലും ബിജീഷും പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളികളാണ്. ബാലുശ്ശേരി ഭാഗത്തു നിന്നും കോക്കല്ലൂര്‍ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ടിപ്പര്‍ ലോറിയാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഐഡിഎഫ് മുന്നറിയിപ്പ് തള്ളി; ഗസ്സ സിറ്റി കൈയ്യടക്കാനൊരുങ്ങി ഇസ്‌റാഈല്‍

Business

മൈജി ഓണം മാസ്സ് ഓണം സീസൺ 3 തുടങ്ങി

Kerala

കുട്ടികള്‍ക്ക് വീടുകളില്‍ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന ദുരനുഭവങ്ങള്‍ അറിയിക്കാം; എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും ഹെല്‍പ് ബോക്‌സ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

Kerala

പുള്ളിമാന്റെ പുള്ളി തേച്ചാൽ പോകുമോ; ഒഡീഷയിലെ ബജ്റംഗ്ദൾ ആക്രമണത്തിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെ മന്ത്രി റിയാസ്

Kerala

തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഹോട്ടലുടമ മരിച്ചു

Uae

സുഡാനിലെ കഥ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തത്: യു എ ഇ

Uae

പ്രസിഡന്റ് റഷ്യയിൽ; പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി