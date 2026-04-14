സംഗീത പരിപാടിക്കിടെ അമിത ലഹരി ഉപയോഗം; രണ്ട് എം ബി എ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മരിച്ചു

24കാരിയും 28കാരനുമാണ് മരിച്ചത്. ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന 25കാരനായ മറ്റൊരു വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

Apr 14, 2026 4:07 pm |

Apr 14, 2026 4:07 pm

മുംബൈ | സംഗീത പരിപാടിക്കിടെ അമിത ലഹരി ഉപോയഗത്തെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് എം ബി എ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മരിച്ചു. 24കാരിയും 28കാരനുമാണ് മരിച്ചത്. ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന 25കാരനായ മറ്റൊരു വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

ഈമാസം 11ന് മുംബൈ ഗോര്‍ഗാവോനിലെ നെസ്‌കോ സെന്ററില്‍ നടന്ന സംഗീത പരിപാടിക്കിടെയാണ് സംഭവം. 2,000 രൂപ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഈടാക്കിയ പരിപാടി കാണാന്‍ 4,000ത്തോളം പേര്‍ എത്തിയിരുന്നു. നിരോധിത മയക്കുമരുന്നായ എം ഡി എം എ ഇവരില്‍ ടില്‍ ഉപയോഗിച്ചതായി പോലീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. രാവിലെ 12ഓടെ ശ്വസന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിട്ട മൂന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികളെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരില്‍ രണ്ടുപേരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. 25കാരിയായ യുവതിയാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ളത്.

ഇവര്‍ക്ക് ലഹരിമരുന്ന് നല്‍കിയ ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഏഴ് പില്‍സുകള്‍ ഇയാളില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. മുംബൈക്ക് പുറത്ത് നിന്നാണ് എം ഡി എം എ എത്തിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. പരിപാടിയുടെ സംഘാടകന്‍ വിഹാന്‍ എന്ന ആകാശ് സാമല്‍, നെസ്‌കോ ഇവന്റ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ആന്‍ഡ് മാനേജ്‌മെന്റില്‍ നിന്നുള്ള സണ്ണി വിനോദ് ജെയിന്‍, ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ സംഘത്തിലെ ഒരംഗം, മറ്റ് രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എന്നിവരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Related Topics:
നിയന്ത്രണംവിട്ട ബൈക്ക് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റില്‍ ഇടിച്ച് അപകടം; രണ്ട് യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു

സഞ്ജു മാര്‍ച്ചിലെ ഐ സി സി താരം; വനിതകളില്‍ അമേലിയ കൗര്‍

സംസ്ഥാനത്ത് വെെദ്യുതി ഉപയോഗം റെക്കോഡിലേക്ക്; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണ് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്

നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം: ഡോ. റാമിന്റെ ക്ലിനിക്ക് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ താഴിട്ടു പൂട്ടി; കൊടി, അംബേദ്കര്‍ ചിത്രം സ്ഥാപിച്ചു

ഹോര്‍മുസ് ഉപരോധം: അമേരിക്ക നടത്തുന്നത് കടല്‍ക്കൊള്ളയെന്ന് ഇറാന്‍; മധ്യസ്ഥ ചര്‍ച്ചക്ക് ഇനിയും സന്നദ്ധമെന്ന് പാകിസ്താന്‍

നിതിന്‍ രാജിനെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് ആരായാലും മാപ്പര്‍ഹിക്കാത്ത കുറ്റം; കേരളം നിതിന്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം; മുഖ്യമന്ത്രി